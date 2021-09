WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. La app surgió en 2009 y rápidamente se convirtió en furor, por lo que en 2014 Facebook concretó su compra. Sin embargo, con el paso del tiempo cambiaron los gustos y necesidades de sus usuarios, por lo quetuvo que implementar mejoras.

De todos modos, no todas las demandas tuvieron una respuesta de la compañia, sobre todo las cuestiones de personalización, y es por eso que muchas personas se volcaron a MODs no oficiales.

Uno de ellos es WhatsApp Delta, el cual permite modificar muchos elementos como te guste, para que tengas una experiencia más personal y afín a tus preferencias. Se trata de una extensión del software que tiene como objetivo reemplazar a WhatsApp Plus como la preferida de las personas.

¿Cuáles son las funciones de WhatsApp Delta?

Variedad de temas para que puedas elegír entre la galería y descargar la que más te guste. Es importante mencionar que algunos fueron creados por los desarrolladores, pero una gran parte los hicieron la comunidad.

La posibilidad de personalizar la interfaz de usuario. Es decir, la libertad de cambiar los tipos de fuentes, colores y menús. Así, la app tendrá tu estilo en lugar del diseño clásico.

Emojis especiales: existe la opción de utilizar emoticones formato ASCII que no es posible en la versión gratuita de la mensajería.

Nueva herramienta de "No Molestar'': esto será muy útil cuando necesites descansar y dejar el teléfono un rato, ya que su trabajo es bloquear las notificaciones de la aplicación por un tiempo limitado.

Sólo aparecerá la confirmación de que se leyó el mensaje una vez que lo respondan. Esta opción es excelente cuando necesitas contestar sólo los mensajes importantes pero sin que los demás noten que leíste lo que te mandaron. Es como un "visto" con las tildes azules pero con mayor privacidad.

Los estados y mensajes eliminados serán visibles aunque los eliminen.

Contestador automático: funciona parecido al de WhatsApp Business, pero de manera informal. Puedes cambiar los ajustes dependiendo del contacto, el asunto, o la hora de recibido.

La capacidad de la plataforma para enviar hasta 90 imágenes en un sólo envío.

¿Whatsapp Delta o WhatsApp Plus?

En realidad, las funciones son muy parecidas, aunque WhatsApp Delta tiene algunas funciones extra. Ambas trabajan bien. Por lo tanto, la mejor versión es la que sea más cómoda para vos.

¿Cuáles son los riesgos?

Es posible que si WhatsApp detecta que no estás utilizando la versión oficial de la plataforma, te suspenda la cuenta. Esto puede no parecer un castigo grave, pero si no desinstalas el mod, el tiempo irá aumentando hasta que no lo puedas utilizar nunca más.

Es importante mencionar que es muy poco probable que la compañía detecte el uso de la extensión de software porque WhatsApp Plus y Delta tienen un anti-ban, que evita que los servidores de WhatsApp detecten la modificación, pero en caso de que lo haga, es mejor borrarlo.

¿Cómo descargar WhatsApp Delta?

Si querés descargar esta versión mejorada del servicio de mensajería, sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra a tu navegador de internet y buscá " WhatsApp Delta APK''.

Busca entre los resultados la página que te genere más confianza.

Hacé click en descargar.

Luego, completá el proceso normal de registro de WhatsApp. Introduce tu número de celular, revisa el código en tus mensajes y agrega el código en la aplicación cuando te lo pida.

Entra a la app para verificar que tengas todas las herramientas nuevas.