WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo. Sin embargo, en el último tiempo muchas personas no satisfechas con las opciones disponibles, decidieron migrar a apps no oficiales como WhatsApp Plus o WhatsApp Delta. Esta última lanzó una nueva y atractiva versión, pero no todos son buenas noticias.

WhatsApp Delta es un APK -no oficial- que cumple el mismo servicio de mensajería de Meta, pero con funcionalidades que mejoran la experiencia de la comunidad. Por ejemplo, permite programar mensajes y editarlos.

Este sistema alternativo posee otras características, como iluminar o resaltar chats, para usarlos como recordatorios.

Según detalla su última versión, WhatsApp Delta 4.0.4, entre sus funciones se destacan:

Enviar mensajes programados.

Modificar el aspecto visual original de WhatsApp, con el uso de temas, colores, fuentes y menús de estilos diferentes.

Lista de emojis alternativos con formato ASCII, no disponibles en la versión oficial.

Permite compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo.

Función de "No molestar" y contestador automático.

Muestra los estados de WhatsApp en forma de burbuja, de la misma manera en que Instagram lo hace con sus Stories.

lo hace con sus Stories. Activa la confirmación de lectura solo cuando se responde el mensaje.

No permite eliminar mensajes o estados a los contactos.

¿Cómo descargar WhatsApp Delta?

Lo primero que hay que hacer antes de instalar WhatsApp Delta es eliminar la versión original de WhatsApp. Luego, hay que encontrar la versión APK y descargarla en el teléfono.

Tenés que tener cuidado con la página desde la que se baja la app, pues existen riesgos de que sea un programa maligno o un virus.

Después, si no se tiene habilitada la opción, se debe elegir que el celular pueda instalar aplicaciones de "fuentes no confiables", eso se debe a que no es oficial, de la Play Store de Google.

A continuación, hay que instalarla, dándole los permisos necesarios, agregar el número de teléfono y elegir de dónde importar los chats.

Si aparece un error que no permite instalar WhatsApp Delta, se deberán borrar todos los archivos del WhatsApp original, que pueden estar originando conflicto.

¿Cuáles son los riesgos de WhatsApp Delta?

Al ser una aplicación no oficial, su uso puede ser riesgoso, pues no ofrece cifrado de extremo a sus usuarios, por lo que, si se pierde la cuenta, ningún dato podrá ser recuperado.

Además, WhatsApp no quiere que se usen este tipo de aplicaciones alternativas, por lo que advirtió en reiteradas oportunidades que puede aplicarte sanciones, parciales o definitivas, si detecta actividad desde tu cuenta.

Además, solamente está disponible para las personas con celulares Android, ya que los que usan el iOS de Apple no pueden descargarla debido a las estrictas políticas de seguridad de la compañía.