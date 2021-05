En la actualidad, Argentina cuenta con 35 millones de usuarios de Internet y 34 millones de usuarios activos en medios sociales, según el informe Digital 2021 relizado por We Are Social. Con un promedio de 3 horas y 11 minutos diarios pasados en las redes sociales, no es extraño que los usuarios argentinos demanden comodidad de sus plataformas favoritas.

Lo cierto es que llegando a 2021 hay varias funciones básicas que todavía no llegan a los portales más usados del país, mecánicas simples que ayudarían a agilizar el uso cotidiano de estas redes sociales:

Para fines del año pasado, WhatsApp contaba con 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

La propiedad de Facebook estenó la aceleración de audios esta semana, pero llega algo tarde al juego. La mecánica tan demandada por los usuarios de WhatsApp ya estaba disponible en Telegram, una de sus mayores competencias, hace algunos años.

Aunque la competencia de Telegram no amenaza a WhatsApp en Argentina, donde la utilizan el 92% de los usuarios de internet, hay algunas mecánicas que ayudarían a prevenir un futuro éxodo a sus mayores competencias contribuyendo a la experiencia de usuario:

1) Enviar fotos de alta calidad: Como también sucede en varias aplicaciones para Android, WhatsApp comprime las fotos y videos enviados para ahorrar espacio en el dispositivo. Si bien la función es considerada con la memoria de nuestros celulares, evita que recibamos imágenes de calidad a través de sus chats. Una opción para enviar las imágenes conservando su calidad original no estaría mal.

.

2) Configuración de privacidad personalizada: Hace tiempo que WhatsApp permite ajustar la configuración de privacidad para decidir quiénes pueden ver nuestra última conexión, la foto del perfil o la información de nuestra cuenta entre otros datos. Dicha configuración se divide a su vez en Todos, Mis Contactos o Nadie, pero podría ampliarse con la opción "Nadie Exepto..." que permite establecer exepciones entre nuestros contactos.

3) Búsqueda de chats por fechas: El buscador disponible en los chats de WhatsApp es funcional, pero simple. A la hora de buscar números o palabras específicas resulta suficiente, pero la posibilidad de filtrar la búsqueda por fecha sería una manera sencilla de recuperar nuestros mensajes con facilidad y rapidez.

76% de los usuarios argentinos usan Instagram.

Otra propiedad de Facebook, el dinamismo de Instagram y sus historias marcaron un precedente que muchas plataformas hoy utilizan. Con 76% de los usuarios argentinos utilizando Instagram, es natural que surgan sugerencias:

1) Reels intuitivos: El éxito de la nueva función de Instagram, lanzada para desafiar a TikTok y su formato de videos cortos, es innegable. A pesar de su viralización, crear un Reel en Instagram no es tarea sencilla y muchos usuarios debieron recurrir a tutoriales para entender el proceso. Otra desventaja de los Reels es que no pueden descargarse, función que sí está disponible en la red social china.

2) Enviar archivos adjuntos: Aunque los chats de Instagram cubren lo básico, permitiendo enviar fotos, videos y GIFS, no admite documentos en formato Word o PFD. Además, aún no se puede responder a una historia con una imagen.

3) Buscador de palabras: En Instagram, si querés buscar una publicación por las palabras que recordás estaban presentes en su texto no vas a poder. Esta simple mecánica presente en todas las otras propiedades de Facebook aún no existe en Instagram.

Twitter acaba de estrenar "Tips", para enviar dinero a otros usuarios dentro de la app.

La red del pajarito azul es bastante popular en la Argentina, con el 52% de los usuarios de internet presentes en la plataforma. Sin embargo, los miembros de Twitter llevan tanto tiempo pidiendo algunas de estas funciones que ya se convirtieron en meme:

1) Botón de editar: En Twitter si realizaste una publicación con un horror de ortografía o subiste la foto equivocada no hay vuelta atrás. Podés borrar el tweet e intentarlo de nuevo, pero los twitteros piden hace tiempo la opción de editar las publicaciones para realizar correciones cómodamente (y no perder retweets en el proceso).

2) Guardar automáticamente a borrador: La función de los hilos fue furor en Twitter desde su lanzamiento, con los usuarios aprovechando para explayarse sobre sus temas favoritos con comodidad. Pero un click en falso puede hacer que pierdas decenas de tweets, ya que los hilos en proceso de redacción no pueden preservarse en borradores.

3) Enviar archivos adjuntos: Similar a los chats de Instagram, a la hora de comunicarse en privado con otros usuarios hay limitaciones. Fotos, videos y GIFS pueden enviarse a través de los chats, pero la aplicación no permite documentos adjuntos.