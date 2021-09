En los últimos días, WhatsApp Plus ha llegado a la versión 17.40 y trajo consigo nuevas actualizaciones que le sacan ventaja a la versión original. Este sistema no oficial se volvió popular gracias a las varias adiciones que realiza al código original de la propiedadad de Facebook, y es distinguible por el color azul de su icono. Si bien no está extenta de riesgos, sus actualizaciones son cada vez más.

Los desarrolladores de la versión azul realizaron cambios en el código fuente de la popular plataforma de mensajería, permitiendo agregar modificaciones en su estilo (como nuevos temas y más emojis) y mecánicas (por ejemplo, habilitando las imágenes de alta calidad).

.

Como se trata de una versión no oficial de WhatsApp, la empresa de Mark Zuckerberg anunció, a partir de la popularización de WhatsApp Plus, que su instalación y uso podría causar que tu cuenta de WhatsApp sea bloqueada permanentemente. A pesar de la advertencia, muchos usuarios continúan utilizando la versión no oficial. ¿Por qué?

Es que esta versión ha sabido mejorar la experiencia del usuario. La última actualización del APK ya ha sido descargada con éxito en varios países, pero por el momento solo está disponible en Andoid. Sus nuevas actualizaciones son abrumadoras y fueron hechas para mimar al usuario en todo sentido.

Ventajas del APK

Podes ocultar tu estado y no aparecer en línea.

Definir quién puede llamarte y quiénes no para que así nunca te molesten.

Ver los estados de nuestros amigos aunque ellos los hayan eliminado.

El doble check azul solo aparecerá en nuestra conversación cuando nosotros respondamos el mensaje, de lo contrario seguirá en gris.

Se integra la herramienta que te permite ocultar si escuchaste o no un mensaje de voz.

Contará con la posibilidad de ocultar la palabra “escribiendo”.

Cómo descargar WhatsApp Plus e instalar el APK