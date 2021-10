WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Ya superadas las molestías ocasionadas por la caída que sufrió el servicio la semana pasada, la app continúa los desarrollos de sus nuevas funciones.

No obstante, algunas personas no contuvieron su ansiedad y comenzaron a descargar APKs como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, YO WhatsApp, WhatsApp Aero o FM WhatsApp, que poseen mayores niveles de personalización y herramientas. Aunque debés saber que tener estas apps no oficiales en tu celular te puede traer problemas.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp", indicó un comunicado emitido por Facebook, empresa matriz de la app, luego de que muchos usuarios reportaron quejas por ser "banneados".

.

Según explicó WhatsApp, si detecta que estás usando una de sus variantes no oficiales, tu cuenta puede ser suspendida por un tiempo hasta que uses la versión estándar de la aplicación.

Para evitar la sanción y seguir utilizando WhatsApp Plus deberás siempre mantener actualizado el APK ya que estos traen nuevos mods que evitan baneo permanente de tu cuenta y pierdas tus chats.

.

La última versión disponible es WhatsApp Plus 17.60 y para instalarla deberás hacer lo siguiente:

ir a ‘Ajustes’ de WhatsApp Plus Presionar donde dice Configuración Desplázate hacia abajo y pulsa dale en Actualizar. Finalmente, se descargará con eso la última versión del APK y así evitar que te sancionen.

De todos modos, esto no garantiza que WhatsApp detecte la infracción y tome medidas al respecto.

.

WhatsApp Plus: cuáles fueron las últimas actualizaciones