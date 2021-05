Desde que WhatsApp anunció sus nuevas medidas de privacidad y lanzó un ultimátum a sus miembros, varios usuarios realizaron un éxodo hacia las otras opciones de mensajería instantánea disponibles en el mercado, como Telegram o Signal. Una opción que llamó la atención de muchos fue WhatsApp Plus.

La aplicación es una modificación de la original propiedad de Facebook, que incluye nuevas funciones no disponibles en la versión original. Entre las mecánicas más populares se encuentra la posibilidad de ver si el contacto está "en línea" sin necesidad de abrir la conversación, y diferentes opciones de letra y tema para personalizar el look de tus chats.

Sin embargo, y a pesar de sus muchas funcionalidades, expertos en el área tecnológica no consideran su descarga segura. Acá te contamos por qué:

Descarga riesgosa

Al no ser una app oficial, sino una copia alterada de WhatsApp, la aplicación no se encuentra en sitios de descarga oficiales. Por lo tanto, si alguien quiere hacerse con la última versión de la plataforma deberá descargarla de algún sitio web que la ofrezca en formato APK.

Desde que el creador de WhatsApp Plus, un español conocido solo por el nombre de Rafalense, abandonó el proyecto, muchas versiones de la aplicación andan rondando por la internet. Por lo tanto, usuarios no tienen manera de saber si lo que descargan es la aplicación de mensajería instantánea o un virus.

No está verificada

Uno de los beneficios que ofrecen las aplicaciones disponibles en sitios oficiales es el sello de aprobación de estos monitores. Portales como PlayStore o Google Play analizan las apps antes de hacerlas disponibles al público, asegurando su buen funcionamiento y seguridad.

Al no pertenecer a este círculo de plataformas seguras, WhatsApp Plus no fue chequeada por las empresas, ni atravesó los filtros que aseguran su fidelidad.

Expertos desalientan la instalación de aplicaciones no verificadas.

Los especialistas no la recomiendan

La gran mayoría de los especialistas en seguridad informática no recomiendan su instalación. Entre ellos se han pronunciado los expertos de la compañía de ciberseguridad ESET.

Una vez descargada, no hay vuelta atrás

WhatsApp no es ajena a la existencia de la versión modificada. Al no ser una actulización oficial disponible en un servidor de Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg no dudará en bloquear tu cuenta de WhatsApp si instalas la aplicación.

Ese mismo año hubo una masiva suspensión de cuentas por parte de Facebook, y WhatsApp ha puesto presión sobre el creador anónimo de la versión alternativa. Si llegaran a bloquear tu cuenta, sería necesario cambiar de número de teléfono para volver a usar WhatsApp (por supuesto que todo el contenido de tus chats también saldría volando por la ventana).

La propiedad de Facebook ya ha suspendido a cuentas que descargaron versiones alternativas.

WhatsApp Plus no está cifrada

Aunque las custiones de seguridad y privacidad fueron las que dejaron a WhatsApp en este aprieto, la protección que la plataforma oficial ofrece contra terceros no es algo que menospreciar.

Lo cierto es que los chats de WhatsApp Plus no están cifrados, es decir que cualquier persona podría acceder a tus conversaciones o de terceros sin que los usuarios se enteren. Con los ciberdelitos en aumento en todo el mundo tras la digitalización forzada por la pandemia del coronavirus, esta falla en la seguridad no puede ser ignorada.