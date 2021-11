Comunicarse es una necesidad de los seres humanos, y no cabe duda de que, a pesar de que vivimos en un estado de conexión permanente, estar cerca de aquellas personas que necesitamos es una prioridad. La aplicación WhatsApp tiene más de 2000 millones de usuarios activos en el mundo, siendo la más descargada de la historia. Pero, en muchas ocasiones, se queda corta y echamos de menos algunas funciones. Para ello está WhatsApp Plus, que permite disfrutar de opciones añadidas que la aplicación original no tiene. En este artículo te contamos cómo es y la manera de conseguirla.

Cómo descargar WhatsApp Plus

Ahora que ya te haces una idea de todo lo que puedes conseguir con esta aplicación, te contamos cómo puedes descargarla. En primer lugar, no trates de buscarla en la tienda oficial de apps para Android, la Google Play Store, ya que no se trata de una aplicación oficial. Pero que no lo sea no quiere decir que vaya a poner en riesgo tu dispositivo. Es totalmente segura, y su uso no supone ningún inconveniente.

Está desarrollada usando los mismos códigos que la aplicación primigenia, por lo que solamente deberás descargar WhatsApp Plus para Android para poder instalarla en tu dispositivo y disfrutar de todas sus funcionalidades exclusivas. Es muy importante que habilites algunos cambios en los Ajustes de Sistema de tu terminal, principalmente los “Orígenes desconocidos”, que se encuentra dentro de la pestaña Seguridad de tu teléfono Android. No temas por ello, no vas a poner en riesgo tu dispositivo en ningún momento, solo habilitar el acceso a esta apk que permite que WhatsApp Plus quede instalada de manera definitiva. En Celularizado.com tienes todo lo que necesitas para hacer lo posible y poder disfrutar de lo que te ofrece.

Una vez que ya tengas el archivo descargado, localízalo en la carpeta en la que haya quedado guardado y sigue los pasos de instalación. Estarás solo a unos segundos de tener WhatsApp Plus y poder disfrutar de él. Una vez que te hayas hecho a la aplicación y ya disfrutes de ella, es importante mantenerla actualizada. Para hacerlo, nada mejor que buscar en el menú Configuración dentro de WhatsApp Plus, ya que ahí podrás buscar nuevas actualizaciones y asegurarte siempre la última versión, que es siempre la más funcional y segura.

Por lo demás, ha llegado el momento de que comiences a descubrir esta aplicación tan útil que dará nueva vida a tus comunicaciones. WhatsApp Plus es una excelente aliada para conseguir que todos tus mensajes y la manera en la que te comunicas con los demás adquiera otra dimensión. En cuanto comiences a utilizarla te habrás lamentado de no haberla instalado antes, porque si hay algo que se acerca a lo que deseabas hacer, no cabe duda de que está en esta aplicación. Si tienes un dispositivo Android, WhatsApp Plus es el complemento perfecto.

WhatsApp Plus, la alternativa a la app original

WhatsApp nació en el año 2009, pero fue en 2012 cuando lo hizo WhatsApp Plus. A pesar de todo lo que nos ofrece la aplicación original, se echan en falta algunas cosas, como el poder escribir en modo desconectado y poder librarnos de mostrar nuestra conexión al resto de usuarios. La privacidad adquiere un carácter muy importante en la actualidad, por lo que WhatsApp Plus hace posible esta función y otras muchas. De esta manera también puedes aparecer de manera continua como desconectado, mientras tú sigues viendo cuando han recibido y leído un mensaje.

Una de las ventajas de esta variante con respecto a la aplicación original es lo que se refiere a contenido multimedia. La recepción y envío de archivos de mayor peso, así como la previsualización de vídeos antes de descargarlos, es algo que está variante hace posible. De esta forma evitas ir llenando tu dispositivo de contenido que no sea de tu interés.

Si hay algo que todos los usuarios echan en falta es la posibilidad de tener respuestas predeterminadas que puedas enviar en cualquier momento.

Imagina que estás en una reunión o que te encuentras ocupado y necesitas responder rápidamente a un mensaje, pero te vale con algo predeterminado.

En la aplicación oficial no es posible, pero con WhatsApp Plus tienes bastante donde elegir. La personalización del aspecto de la aplicación también es otra de sus posibilidades.

De esta forma conseguimos tener el aspecto que deseamos, cosa que podemos variar siempre que lo estimemos oportuno. Y esto no es todo, porque es posible tener dos cuentas de WhatsApp Plus en un mismo dispositivo, solamente sería necesario instalar otro desarrollo para poder conseguirlo. Seguro que también utilizas los estados de WhatsApp, una actualización que permanece visible durante 24 horas y que muestra alguna foto, vídeo o contenido que deseamos compartir. En el caso de WhatsApp Plus, puedes hacerlos más largos y emplear los emoticonos como desees.