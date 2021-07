Si uno es un usuario activo de App'>Whats App es probable darnos cuenta que los "estados" ya no son visibles cuando hacemos clic en la pestaña de "info" de un contacto. Las típicas descripciones sobre nosotros, que solíamos escribir en la app de mensajería instantánea, ya no existen o, por lo menos, no son visibles para nuestros contactos.

Lo que sí es posible ver en el apartado de "info" es el nombre y foto una frase que recuerda a cuando instalamos la aplicación por primera vez, es decir, el famoso "¡Hola!" Estoy usando App'>Whats App".

Por más que nosotros hayamos cambiado esa configuración de usuario y veamos que todavía conservamos la descripción personalizada que colocamos en el estado, los demás usuarios y contactos no van a poder ver la frase que seleccionamos.

Aparentemente, se trata de un fallo de sistema, el cual no deja que se muestren las frases y descripciones personalizadas de nuestro estado a los demás contactos. Es decir, nosotros sí podemos verlas en nuestro celular, pero no será posible hacerlo desde otro usuario o número.

El supuesto fallo se hizo viral en la red social Twitter, donde los usuarios se quejaron duramente de bug de sistema. Por su parte, la empresa no emitió ningún comunicado en el cual explique a que se debe ese "error".

¿Cómo se soluciona este error de App'>Whats App?

En ese sentido, los usuarios deberán esperar que una nueva actualización arregle el bug en los estados de App'>Whats App. Mientras tanto, no existe otra alternativa o solución definitiva para poder modificar la sección de "info". Sin embargo, sí existe una forma de "parchear" el error de manera rápida.

Lo único que puede hacerse, hasta que no salga la actualización, es desinstalar App'>Whats App completamente de tu dispositivo Android y, posteriormente, buscar en internet el archivo APK (aplicación) correspondiente a una versión anterior para evitar instalar de nuevo la que presenta estos 'bugs'. No debés instalarlo de la Play Store de Google, sino que sí o sí, deberás buscar la versión anterior en internet.

La semana pasada, otro supuesto fallo o bug se hizo viral en las redes. Se trata de un molesto error que hace que cada vez que utilicemos la cámara de App'>Whats App, predeterminadamente se nos aparezca con un zoom de 1x. Esto hace que cada vez que queramos tomar una fotografía para enviarla directamente a otro contacto, debamos alejarnos exageradamente para poder colocar el objeto dentro de los límites de la imagen.

Sin embargo, cuando uno saca la foto, la imagen registrada tiene el tamaño original, como si no la hubiésemos tomado con zoom, por lo que nos hace pensar que no es una decisión de la compañía, sino que se trata de un error de la última actualización.

Como en el caso de los estados de App'>Whats App, la solución es exactamente la misma. Debemos desinstalar la aplicación y descargar el archivo APK de la versión anterior.