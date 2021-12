WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, con más de 5 mil millones de descargas, de acuerdo a las cifras de Google Play Store. Sin embargo, una de las críticas que más se le hace es sus defectos en la privacidad, por lo que la compañia cada vez está más centrado en mejorar ese aspecto y pronto implementará una nueva herramienta: la tercera tilde azul.

No obstante, la función aún no fue confirmada por la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta, sino que la información surgió de una filtración del sitio especializado en tecnología Then 24

Según trascendió, si se hace una captura de pantalla de un chat, la app te notificará con esta tercera tilde. Por lo que quienes están acostumbrados a compartir las capturas de sus conversaciones con amigos tendrán que pensarlo dos veces, siempre y cuando el cambio se hace efectivo y llega a todos los usuarios.

La herramienta tiene como finalidad que haya una mayor privacidad y los usuarios estén alertas de que sus mensajes podrían estar siendo compartidos con terceros.

.

Las novedades que se vienen en WhatsApp

Días atrás, trascendió que en 2022 WhatsApp lanzará al menos 7 nuevas herramientas, algunas de las cuales ya están siendo probadas por la comunidad beta de la app, disponible tanto en Android como en iOS.

Reacción a mensajes

WaBetaInfo informó que WhatsApp pronto permitirá reaccionar a los mensajes, es decir, la posibilidad de elegir emojis para responder a los mensajes al igual que en Facebook Messenger o Instagram.

Reels en WhatsApp

De acuerdo a la información filtrada, los usuarios de WhatsApp tendrán la opción de clonar los reels de Instagram, como parte del plan de Meta para mantener vinculadas todas sus aplicaciones.

.

Eliminar un mensaje sin límite de tiempo

A partir del próximo año, todo se podrá borrar, independientemente de cuándo se envió el mensaje, o la foto o el video, incluso mensajes de voz, para todas las personas que estén en el chat. Es decir, ya no existirá el límite actual de 68 minutos

Cerrar sesión

El modo multidispositivo contará con una mejora que permitirá a los usuarios desconectarse de un dispositivo pero permanecer conectados en otro. La función ya está funcionando en la versión beta de la aplicación

Ocultarse a contactos seleccionados manualmente

La versión beta de WhatsApp ya tiene una opción que permite ocultar la última conexión así como su foto de perfil de ciertos contactos. En 2022, esta función estará disponible la versión final de la aplicación.

.

Mayor alternativas en Privacidad

WhatsApp introducirá una opción para agregar “Mis contactos, excepto...”, que le permite mantener esta sección visible para todos excepto para las personas que usted especifique.

Temas para WhatsApp

Se trata de unas de las novedades mas esperadas, pero de la que menos información hay. Lo poco que se conoce que que la herramienta representa a la posibilidad de cambiar el color para personalizar la apariencia de la app.