WhatsApp sigue posicionado como el sistema de mensajería instantánea número 1 en el mundo, lo que conlleva un arduo trabajo en el día a día. Consentir a los usuarios no es cosa fácil. Si bien siguen eligiendo la aplicación, tienen quejas que la empresa siempre lucha por despejar. Tal es así que todos los meses hay nuevas actualizaciones y trucos para preservar tanto la seguridad, como la privacidad y la libre navegación de los adherentes. Ahora, WhatsApp Web entró en la lista de innovaciones.

Si bien en la aplicación ya es posible eliminar el famoso "en linea", tanto como el famoso tick azul, WhatsApp Web no funcionaba de la misma forma. Todo movimiento hecho desde la computadora es delatado, ya sea el leer un mensaje, escuchar un audio, o el estar "en línea". Pero la aplicación se ocupó de proteger al usuario inclusive en los momentos donde usa la computadora, para que pueda utilizarla libremente sin rendirle cuentas a nadie.

El truco está en descargarse WAIncognito, una extensión de la aplicación que se puede instalar también en Google Chrome, y funcionaría perfecto para WhatsApp Web. De esta forma, los usuarios podrán navegar de manera incógnita en la plataforma y ocultar que están ‘en línea’ al ingresar a los chats.

¿Cómo descargar WAIncognito de Whatsap?

Para acceder a la misma se debe descargar desde el navegador de Google Chrome. Una vez descargada, se podrá activar el modo incógnito en WhatsApp Web, es decir, a la versión de escritorio, donde para ingresar se debe escanear el código QR.

Además de poder leer los mensajes desde el PC sin necesidad de que tus contactos vean que estás conectado, la extensión también permite ver los ‘Estados’ sin que los contactos lo noten, programar un mensaje e incluso, se podrá hacer uso de un contador con el fin de que, si el usuario se arrepiente, pueda borrar el texto sin que la app deje rastro.

Tampoco aparecerá el doble tick azul cuando se lea un mensaje desde WhatsApp Web, ni tampoco se verá el mensaje de ‘visto última vez”. lo que indica que se podrá navegar por la App sin que nadie lo note, responder a los contactos en el tiempo que se quiera, sin que nadie sospeche nada.

Otro truco, WhatsApp Plus

Otra manera de poder ver los mensajes sin estar “en línea” es descargando WhatsApp Plus, una extensión no oficial de la aplicación de mensajería instantánea que permite personalizar menús entre otras funciones que la plataforma en sí no permite, y que, por lo tanto, representa ciertas ventajas para quienes quieren tener un poco más de privacidad en cuanto a su permanencia en línea y otros detalles.

Al igual que la anterior, esta extensión de la plataforma ofrece una opción con la que se puede responder y enviar mensajes sin aparecer “en línea”, y con ello mantener la última hora de conexión también intacta.

Para descargar WhatsApp Plus gratis

Descargar la aplicación. Ir al sitio web oficial de WhatsApp Plus, seleccionar el ícono de descarga y ejecutarlo. Ir a la configuración de la misma, pulsar en la opción de Privacidad y Seguridad y una vez allí, desactivar la opción ‘Freeze last seen’ o ‘congelar visto por última vez’. Reiniciar el equipo para que se actualicen los cambios. Una vez que el usuario entre de nuevo a la aplicación para enviar o responder mensajes, y los contactos no podrán ver si el mismo está en línea.

Advertencia

Cabe aclarar que, si bien el utilizar estas extensiones no genera problema alguno en los smartphones, el emplearlas expone al usuario a que su cuenta sea eliminada de WhatsApp, ya que dentro de las condiciones de uso de la aplicación de mensajería se prohíbe el uso de extensiones no oficiales.

Además corre riesgo la seguridad de la información, dado que, al ser una extensión no oficial de WhatsApp, la misma puede correr riesgos durante la descarga, así como en su uso diario al no presentar el cifrado de extremo a extremo que ofrece la app original.