Desde el inicio de la pandemia del CoiviCied, que forzó a la humanidad a apoyarse en la tecnología más que nunca, el índice de crímenes digitales comenzó a crecer y no da señales de detenerse. WhatsApp no fue una excepción, con diferentes métodos de estafa siendo aplicados para robar dinero e información sensible de los usuarios.

Recientemente, una nueva modalidad comenzó a surgir entre los cibercriminales que eligen como blanco la app de mensajería instantánea: el robo de identidad. La Fiscalía de Delitos Económicos registró un alza en denuncias contra este tipo de estafas, a través de las cuales los ladrones se hacen pasar por una persona para acceder a su lista de contactos y así quitarles dinero o información.

.

Se registraron dos tipos de robo de identidad por WhatsApp: con el método más burdo el criminal copia el perfil de la víctima, con su misma foto, nombre y estado, y mensajea a sus contactos pretendiendo haber cambiado de número de teléfono. Una vez establecida la confianza, pasan a solicitar ayuda económica. Es la segunda modalidad que representa un mayor riesgo:

Robo de identidad por WhatsApp: cómo funciona

La modalidad de suplantación más problemática hace uso de las mecánicas de WhatsApp, en específico de sus criterios para abrir una cuenta desde otro celular.

A través de la suplantación de identidad, los criminales transfieren la cuenta de las víctimas a otro dispositivo para acceder a sus contactos.

Los ciberdelincuentes primero enviarán un mensaje a la víctima pretendiendo ser WhatsApp, colocando el logo oficial de la compañia en su perfil. En el mensaje informarán falsamente que la aplicación no está actualizada, y el usuario debe ingresar un código que le llegará por SMS para continuar utilizando la app.

Este código es en realidad la clave que los ladrones necesitan para abrir la cuenta de la víctima desde otro teléfono; WhatsApp cuenta con la opción de generar un PIN para verificar la identidad de la persona y así abrir la cuenta en otro dispositivo. También se registraron casos en los que el criminal solo pretende ser un desconocido, pidiendo por favor al usuario que le envie un código que le llegará por accidente al SMS.

Otro modo de acceder al código de activación utilizado por los cibercriminales.

Una vez ingresado el código, la cuenta de WhatsApp se cerrará en el teléfono de la víctima para habilitarse en el dispositivo del ciberdelincuente. Para recuperar la cuenta la víctima deberá desinstalar y volver a descargar la aplicación. WhatsApp pedirá generar un código para verificar tu identidad, pero como el criminal acaba de solicitar lo mismo, deberán pasar cerca de seis horas antes de que la opción vuelva a estar disponible.

En el corto margen de tiempo hasta que el usuario recupera su cuenta, los criminales accederán a su lista de contactos y solicitarán ayuda económica en su nombre. Al tratarse de la misma cuenta no habrá manera de que familiares o amigos se percaten del engaño.

Cómo prevenir robo de identidad por WhatsApp

Expertos recomiendan activar la verificación en dos pasos para mejorar la seguridad de tu cuenta.

Para no caer en estas estafas, los especialistas recomiendan ignorar los mensajes fraudulentos y nunca reenviar códigos o contraseñas, por más que quien los pida sea alguien conocido. Revisar si el mensaje fue reenviado muchas veces o incluso preguntar directamente al contacto si envió el mensaje voluntariamente.

También recomiendan activar la verificación en dos pasos desde el menú Cuenta, en la ventana de Ajustes. De esta forma, quienes entren a la cuenta en otro dispositivo no tendrán acceso a las conversaciones, contactos, ni podrán escribir mensajes.

Si fueron víctimas de estafa los usuarios pueden presentar la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos o contactar al soporte de Whatsapp tanto por teléfono al (650) 965-2389 o por correo electrónico support@whatsapp.com. También se puede ingresar a la página web de la aplicación y entrar a la pestaña “Centro de ayuda” o “Contacto”.