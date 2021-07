WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, por lo cual no es una sorpresa para nadie que constantemente esté actualizando sus funciones para favorecer la comunicación de sus clientes.

Sin embargo, pocas semanas atrás, la famosa red social estuvo en el centro de la polémica por la renovación de sus políticas de Seguridad y Privacidad, que, de no aceptar, los usuarios percibirían ciertas restricciones en el uso de la App.

Imagen ilustrativa. Fuente: (Twitter)

Pese a que esta última normativa fue suspendida por WhatsApp debido a la mala reacción que tuvo su clientela, quienes no estaban dispuestos a aceptar estas condiciones comenzaron a explorar otras plataformas de mensajería instantánea, y se encontraron con una sorpresa.

.

Además de empresas como Télegram o Signal, que se volvieron muy populares en el último tiempo, los usuarios se encontraron con que existen versiones “piratas” de WhatsApp, con nombres como “Plus” u otras variantes, que además de funcionar como la original, tienen muchas más herramientas para aprovechar.

Claro que esto capturó poderosamente la atención de muchos que se vieron cautivados por la posibilidad de, por ejemplo, editar la estética y personalizar cada aspecto de la interfaz con temas y tipografías variadas, ver si los contactos están “en línea” sin necesidad de abrir el chat, o descargar los Estados de otros, entre muchas otras habilidades.

Sin embargo, la empresa de mensajería instantánea que pertenece a Facebook ha notificado a los clientes sobre los riesgos y consecuencias de descargarse estas aplicaciones paralelas.

Descargarse un virus en el celular es tan solo uno de los peligros más chicos, dado que WhatsApp advirtió que muchas personas podrían recibir la notificación de que sus cuentas han sido “suspendidas temporalmente”.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señala la empresa en su blog oficial.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

.

Asimismo, la aplicación del icono verde informó que quienes utilicen las versiones “piratas” podrían sufrir el riesgo de que su dispositivo sea hackeado y su número baneado, permitiendo que terceros puedan filtrarse en sus conversaciones y contenidos privados, ya que esas Apps no cuentan con chats cifrados.