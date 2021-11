WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo. En el útlimo tiempo la compañía se ha enfocado en desarrollar nuevas funciones para mejorar la experiencia de los más de dos mil millones de usuarios. Además, se ha vuelto más minucioso en hacer cumplir las normas dentro de la plataforma. En ese sentido, se conoció cómo se puede hacer para recuperar su cuenta en el caso de que haya sido suspendido.

WhatsApp se encuentra en la actualidad en un proceso de reconversión. En su incesante búsqueda para continuar en la cima y dejar atrás a competidores como Telegram o Signal. Es por eso que se lanzaron nuevas funciones y se espera que pronto puedan arribar algunas más que aún están en fase de desarrollo.

.

En esta nueva etapa, la aplicación propiedad de Meta se ha centrado sobre todo en las condiciones y reglas de uso del servicio de mensajería. Así quedó reflejado con la implementación de su nuevas políticas de privacidad. Del mismo modo, pretende que en la app los miles de millones de usuarios no corrompan algunas de la reglas.

En el caso de eso suceda, WhatsApp se ha vuelto más estricta en los controles y el buen uso de la aplicación. De no cumplir con las reglas ya sea por envíar mensajes spam, en cadena y falsas promociones, y ha tomado la decisión de cerrar su cuenta. A priori se establece que ese castigo es para siempre, pero hay solución.

Cómo volver a tener su cuenta de WhatsApp

Por un lado, está la forma más directa de volver a tener el servicio. La misma es adquirir una nueva línea con otro número, que no haya sido bloqueado por la app. El principal problema de esta solución es que deberá empezar de cero porque con la suspensión perderá todos los contactos que tenía, mensajes y grupos.

Por su parte, la otra manera de volver a tener el servicio de mensajería es mediante un pedido a WhatsApp para que levanten la sanción. En el caso de que la empresa considere que esa sanción estuvo mal aplicada podrá volver a tener su cuenta, pero eso recién sucederá uno o dos días después del reporte, La solución al problema llegará por medio de un mensaje de la app que indica que levanta la sanción.

WhatsApp puede suspenderle la cuenta por infringir diferentes normas. Algunas están relacionadas a acciones como enviar mensajes spam, cadenas o usar una versión no oficial de la aplicación.

"En esta ocasión, hemos decidido volver a activar tu cuenta. Por favor, ten en cuenta lo siguiente: Solo debes comunicarte con usuarios conocidos en WhatsApp y gente que quiere recibir tus mensajes. Habla con tus amigos para asegurarte de que todos hayan guardado tu número de teléfono en las libretas de contactos de sus teléfonos. Evita enviar mensajes repetidos o promocionales en los grupos", destacaron.

Y agrega: "Por favor, ten en cuenta que no permitimos el uso de versiones de la aplicación no oficiales, herramientas de automatización web, dispositivos con acceso root o que tengan jailbreak (incluidos los emuladores) u otros dispositivos no compatibles. Si determinamos que tu actividad continúa violando nuestras Condiciones del servicio, suspenderemos tu cuenta de nuevo irrevocablemente", asegura el mensaje.

Según WhatsApp, cuando se hace el pedido de recuperación, analizan la actividad previa de la cuenta para detectar si puede ser una víctima inocente o alguien peligroso. Si la empresa cree que fue algo de una única vez o un error, devolverá la funcionalidad de la línea.