WhatsApp se convirtió en una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en todo el mundo, y la preferida por los internautas argentinos. Con la competencia en el mercado creciendo, la propiedad de Facebook no se queda atrás en lo que se refiere a funcionalidad, ofreciendo al usuario múltiples maneras de controlar sus conversaciones.

Mientras las mecánicas más novedosas se llevaron la atención de los usuarios, como los audios acelerables o las imágenes que sólo se pueden ver una vez, nunca está de más volver a los clásicos. Una de las funciones más populares de WhatsApp, que muchos usuarios todavía no saben cómo activar: esconder el "visto azul".

.

Dentro del funcionamiento de WhatsApp, el "visto azul" funciona como la confirmación de lectura. Cuando se envía un mensaje a través de un chat, primero aparecerá un símbolo "check" en gris, que informa que el mensaje salió. Cuando el mensaje llega a destino, aparece un doble "check" gris, confirmando que la persona ya recibió el mensaje. Finalmente, cuando el "check" se torna azul, significa que la persona abrió el chat y leyó el mensaje.

La opción de confirmación de lectura de WhatsApp puede configurarse a gusto por cualquier usuario. Una buena cantidad de personas la mantiene activa, pero una gran cantidad de usuarios prefieren mantener la confirmación desactivada. Las razones son diversas, pero se explican alrededor de las consecuencias que puede conllevar el que otros sepan a qué hora leíste sus mensajes. Muchos pueden considerar esto incómodo, o que les otorgue una cierta carga de compromiso que prefieren evitar.

Aprendé cómo desactivar el visto en WhatsApp.

Por supuesto, el lado negativo de optar por ocultar el "visto azul" es que el mismo usuario tampoco podrás ver cuándo otros contactos han leído los mensajes que emitió, pero es algo que, al parecer, no parece preocuparle a muchas personas. Si este es tu caso, entonces debes saber que WhatsApp nos permite elegir entre mantener la confirmación de lectura o desactivarla para nuestra cuenta. Cambiar esta opción solo necesita de unos pocos pasos:

Cómo desactivar el visto en WhatsApp

Para empezar, es necesario tener WhatsApp totalmente actualizado en tu dispositivo Android, mediante Google Play, o iOS, usando Apple Store. Luego deberás realizar lo siguiente:

Primero, ingresar a WhatsApp. Luego, abrir el menú de Ajustes. Ingresar a la ventana de Cuenta y luego a Privacidad. En esta ventana, abrir la pestaña llamada "Confirmaciones de lectura". Desactivar la opción.

Recuerda que cuando tengas desactivadas las "confirmaciones de lectura" no podrás ver las de los demás. Aunque esto no afectará a los grupos ya que allí se te brindará la información sobre quiénes leyeron tu mensajes y quiénes no.