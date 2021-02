Todos los días se dan a conocer nuevos trucos en la aplicación popular de mensajería WhatsApp: cómo cambiar el color del teclado, conocer el nombre con el que te agendaron y en este caso, cómo saber si una persona está en línea sin la necesidad de entrar a su chat.

Pese a que las versión de WhatsApp en los teléfonos inteligentes tiene diversas herramientas que vinieron de la mano de su actualización, cuando se requiere saber si un contacto de WhatsApp está “en línea” es necesario ingresar a la conversación para verificarlo. Por lo tanto, si la otra persona envía un mensaje al usuario este podría quedar al descubierto.

.

Sin embargo, existe un truco que le permitirá saber quién está en línea sin ver su perfil y al cual se puede acceder a través de la versión web de la popular plataforma de servicio de mensajería intantánea.

Se trata de una extensión que permite visualizar al lado del nombre de todos los contactos un círculo verde, el cual indica que en ese momento esa persona está conectada, ya sea porque se está escribiendo con otra persona, revisando conversaciones anteriores, enviando archivos, o simplemente, haciendo algo en el app.

Paso a paso, cómo saber si la otra persona está en línea

Para acceder a esta herramienta, que solo funciona con Google Chrome, lo primero que se debe hacer es instalar esta extensión llamada WA Web Plus for WhatsApp a través de la Chrome Web Store.

Una vez el programa esté instalado, aparecerá un icono verde con una cruz junto a la barra del navegador. En ese momento, se debe iniciar la sesión en WhatsApp Web para confirmar que funciona de forma correcta.

.

Una vez allí, la extensión de Chrome deberá rodear con una circulo verde la foto de todos los contactos que estén en línea en ese momento, con lo que se evitará ingresar a los chats para confirmarlo.

Adicional de esta función, la extensión WA Web Plus for WhatsApp también permite ocultar el nombre de los contactos, sus fotos de perfil y el contenido de las conversaciones; de tal manera que si alguien quiere ver con quién está chateando el usuario y qué mensajes envía, no puede hacerlo debido a que la información aparecerá de forma difuminada y solo se mostrará cuando el usuario pase el mouse por encima.

.

Los usuarios de WhatsApp que suelen utilizar extensiones deben tener en cuenta que la compañía lanzó a finales de enero de este año un ultimátum a los usuarios a quienes ya les suspendió temporalmente la cuenta por utilizar versiones no autorizadas de la aplicación como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, en lugar de la app oficial.

“Si después de que su cuenta haya sido suspendida temporalmente no empieza a usar la versión oficial de WhatsApp, su cuenta podría ser suspendida permanentemente. Las aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover sus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp”, explicó la compañía a través de su sitio oficial.