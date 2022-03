WhatsApp siempre actualiza la seguridad de su software para que los usuarios tengan una mejor experiencia en la aplicación de mensajería instantánea. Si bien hace unos meses varios celulares se quedaron sin poder usar la app, ahora la compañía de Meta cerrará las cuentas de los usuarios que tengan ciertas características específicas en sus celulares.

La fecha que puso la empresa de Mark Zuckerberg es el 31 de marzo. Ese día, el software cerrará las cuentas de varios usuarios que incumplan las normas de la compañía. WhatsApp cambiará las políticas de privacidad de uso, por lo que las personas deberán adecuarse a las exigencias que expresen las nuevas normas.

El principal motivo de los cambios en las políticas de privacidad y de las consecuencias de cerrar las cuentas de los usuarios infractores tiene que ver con que la empresa de Meta quiere tener un mayor control en los contenidos y archivos que se transfieren entre las personas en la app.

Las razones por las que pueden cerrar tu cuenta de WhatsApp

Una de las razones por la cual la empresa podría cerrar tu cuenta es tener un celular que utilice aplicaciones truchas o modificadas, que se basan en el software de la app, pero que en realidad no pertenecen a Meta. Estas apps pueden encontrarse con mucha frecuencia en la Play Store de Google, pero no fueron elaboradas por los desarrolladores del programa original. Un ejemplo de este tipo de app es WhatsApp Plus y otras similares.

La aplicación también cerrará cuentas de personas que no hayan utilizado el servicio de mensajería instantánea o que no hayan iniciado sesión en más de 120 días corridos.

Otro motivo para ser cancelado por WhatsApp es el de compartir programas o softwares maliciosos, así como virus o programas que puedan dañar a otros usuarios. También, si enviamos noticias falsas o mensajes spam nos banearán la aplicación y no podremos usarla.

WhatsApp también puede cancelar nuestra app si otros contactos nos bloquean. En ese sentido, es importante que nos cuidemos de que los usuarios no nos bloqueen, sea por la razón que fuere.

Cómo bloquear nuestro usuario de WhatsApp si nos robaron el celular

En el caso de que nos hayan robado el celular, podemos seguir algunos pasos para poder recuperar nuestra cuenta de WhatsApp. Tendremos que reportar el robo a nuestra empresa de celular para que bloquee el teléfono con el código IMEI y también bloquee la tarjeta SIM, para que el número que tiene asociado quede inutilizable.

Luego debemos pedir una nueva tarjeta SIM a la empresa que nos provee el servicio de telefonía celular y debemos abrir sesión en un nuevo dispositivo.

Otra de las opciones es contactarse con la empresa a través de su email de soporte (supportwhatsapp.com). En el mensaje debemos escribir "teléfono robado/extraviado". Luego, agregar: "Por favor, desactiva mi cuenta" y escribir el número de nuestro celular, con el código +54. Por último, debemos reactivar la cuenta antes de los 30 días.