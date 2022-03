WhatsApp alertó a los usuarios que en poco tiempo eliminará las cuentas de los usuarios que tengan celulares Motorola, LG y Xiaomi con software inferior a Android 4.04 o bien, que incumplan ciertas condiciones de uso que modificó recientemente en su actualización de las políticas de privacidad y de las bases de su servicio.

Estos celulares se quedan sin WhatsApp

La aplicación que forma parte de los software desarrollados por Meta dio a conocer la lista de los dispositivos que se quedarán sin la el servicio de mensajería instantánea. En el listado se incluyen los siguientes celulares: LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus F5, LG Optimus L5 II, LG Optimus L5 II Dual, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II, LG Optimus F3Q, Motorola Droid Razr, Xiaomi HongMi, Xiaomi Mi2a, Xiaomi Mi2s, Xiaomi Redmi Note 4G, Xiaomi HongMi 1s, Huawei Ascend D, Huawei Quad XL, Huawei Ascend D1, Huawei Quad XL, Huawei Ascend P1 S.

Con respecto a los cambios en las políticas de privacidad y uso de la app, la compañía aclaró que se debe acceder a sus servicios y usarlos solo con fines legales, autorizados y aceptables, de manera que no se puede utilizar la app para vulnerar, malversar o infringir los derechos de WhatsApp, de los usuarios o terceros, incluidos los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o industrial, derechos de autor u otros derechos de propiedad. Si incumplimos estos contratos, nuestra cuenta podría ser eliminada.

Los cambios en las condiciones de servicio y políticas de privacidad en WhatsApp.

En ese sentido, es motivo de eliminación o cierre de la cuenta si un usuario utiliza apps apócrifas como GB WhatsApp o WhatsApp Plus, entre otras que no fueron desarrolladas oficialmente por el equipo de la empresa liderada mor Mark Zuckerberg. Todas estas aplicaciones se encuentran y descargan fácilmente en Google Play Store, pero no cumplen con los términos de la versión original.

" WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", remarcaron desde la empresa.

Por otra parte, podríamos perder nuestra cuenta si enviamos mensajes prohibidos que sean de temáticas "ilegales, obscenas, difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras, que inciten al odio, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomenten conductas ilegales o inadecuadas, como la promoción de delitos violentos, explotar o poner en peligro a niños o coordinar conductas dañinas".

Si muchos contactos nos bloquean, también es una razón por la cual la app nos puede cancelar momentáneamente el servicio y dejarnos desconectados. Por ese motivo, también hay que evitar enviar mensajes spam o con enlaces maliciosos o virus informáticos.