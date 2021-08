WhatsApp es la apliación de mensajería más popular del mundo y sus usuarios se ilusionando con cada actualización, pero la última hasta el momento trajo más probleamas que satisfacciones.

La última versión beta disponible de WhatsApp presentó un curioso error o "bug" en la aplicación que impide a los usuarios ver los mensajes antiguos de sus chats.

En su lugar, la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook sólo permite ver algunos de los mensajes más recientes, y al intentar ver los anteriores, un icono de carga permanece en movimiento de forma permanente, sin llegar a cargar los mensajes.

El fallo se reportó en la última actualización lanzada para la beta de WhatsApp en Android (v2.21.16.9). Y aunque afecta principalmente a los celulares, algunos usuarios también tuvieron problemas en WhatsApp Web.

Según compartieron numerosos usuarios de la red social Reddit, por el "bug", las conversaciones mantienen los mensajes recientes, pero impide acceder a los antiguos al iniciar un proceso de carga que nunca termina.

La versión beta de la app forma parte de un programa de pruebas que permite a los usuarios que participan en él acceder a algunas funciones en las que está trabajando la compañía antes de que lleguen a la versión estable o final.

Por tanto, parece que aquellas personas que hayan instalado la versión con problemas, tendrán que esperar a que WhatsApp encuentre una solución para al error. Por suerte, lo más probable es que los mensajes antiguos no hayan sido borrados, sino que aún están presentes en el historial de conversaciones, y será posible acceder a ellos tarde o temprano.

Así es el error de WhatsApp.

¿Cómo evitar el error de WhatsApp?

En principio, el fallo no está afectando a los usuarios de WhatsApp que utilizan la versión estable de la aplicación. Por tanto, si no formas parte de la comunida beta, será mejor que no lo hagas en este momento si querés seguir teniendo acceso a tus mensajes antiguos.

Pero si ya tenés instalada la versión con erroresn también exite una solución. Podés probar saliendo del programa para descargar la versión estable de la aplicación a través de Google Play. Sólo tenés que entrar a la página del programa beta de WhatsApp en Play Store, y tocar sobre “Salir del programa”.

Para ello, solamente tenés que entrar en la página del programa beta de WhatsApp, donde verás un botón azul. Si estás dentro del programa, deberás pulsar en ”Salir del programa”, mientras que si todavía no formas parte, te aparecerá ”Convertirse en tester”. Esto último no te lo recomendamos por el momento.