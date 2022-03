La llegada de abril trae consigo grandes novedades en WhatsApp. En este caso no nos referimos al lanzamiento de una nueva función, sino más bien una noticia que le puede causar más de un dolor de cabeza a algunas personas: la plataforma de mensajería instantánea realizará una actualización en el software y en consecuencia un gran número de celulares se quedarán sin la aplicación.

Desde hace tiempo, la empresa advirtió a sus miembros del inminente cambio en su servicio, que volverá obsoletas a las versiones de Android e iOS más antiguas. De esta manera, a partir del 31 de marzo de este año, varios dispositivos de las marcas más importantes dejarán de soportar la app.

.

Esta no es la primera vez que WhatsApp corta de su servicio a un significante número de teléfonos, y no será la última. La compañía efectúa regulares actualizaciones de software hace años, como lo hacen la mayoría de las aplicaciones, y cada vez sus nuevas funciones requirieren más exigencias, por lo que los celulares con sistemas operativos antiguos quedan obsoletos.

De acuerdo con el blog oficial, WhatsApp dejará de funcionar en smartphones que tengan un sistema operativo Android 4.1 o versiones inferiores, iOS 9 o versiones anteriores. Lo mismo ocurrirá en aquellos que tengan versiones previas de KaiOS 2.4.

Según explicaron, el objetivo de la actualización es "mejorar su sistema de seguridad y privacidad".

.

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp

Samsung

Galaxy Trend Lite

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Mororola

Moto Droid Razr

Xiaomi

HongMi

Mi2a

Mi2s

Redmi Note 4G

HongMi 1s

LG

Optimus F7

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5 II

Optimus L5 II Dual

Optimus L3 II

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6

LG Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus F3Q

Huawei

Ascend D

Quad XL

Ascend D1

Ascend P1 S

De todas formas, WhatsApp indicó que es posible que la app siga funcionando en estos dispositivos. No obstante, aclararon que tendrán fallas, ya que no habrá actualizaciones y mientras más avance el tiempo, habrá más dificultades.