WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. Y aunque sigue firme en su liderazgo, la competencia en el rubro creció en último tiempo, por lo que a empresa anunció y lanzó una serie de nuevas funciones para satisfacer las necesidades de sus más de 2 mil millones de usuarios.

No obstante, la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Facebook tiene algunas herramientas disponibles que se activan con sencillos "trucos", pero que muchas personas no conocen. Por ejemplo, existe un modo "oculto" que permite a las personas enviar mensajes sin siquiera escribirlos. Además, no requiere recurrir a peligrosas aplicaciones de terceros.

Se trata de una característica de WhatsApp que utiliza el reconocimiento de voz avanzado y puede activarse en pocos pasos.

.

Además, en las próximas semanas, se espera que la app permita realizar el proceso inverso: según WaBetaInfo, el portal de noticias especializado en filtraciones, la empresa está trabajando en una nueva función para transcribir audios que envió un contacto de manera automática.

De acuerdo a la información, el sistema en principio sería implementado sólo en dispositivos con iOS, ya que el proceso está a cargo de Apple. En cuanto a los celulares Android, aún no se filtraron detalles y tampoco hay una fecha de lanzamiento oficial.

.

¿Cómo enviar mensajes sin escribir en WhatsApp?

Todo comenzo en 2015, cuando el Asistente de Google lanzó una función de envío de mensajes de WhatsApp con voz. Por su parte, Apple introdujo el mismo modo un año después.

Gracias a esta función, a medida que una persona habla, el mensaje se escribe de manera automática. A continuación, compartiremos cómo enviar mensajes sin escribir en la aplicación de mensajería:

.

Para activarla, primero hay que dirigirse directamente a la aplicación de mensajería WhatsApp.

Luego, hacer clic en un chat y desplegar el teclado en WhatsApp.

En la parte inferior derecha abajo del teclado figurará un pequeño micrófono .

. Al seleccionar el micrófono, automáticamente la app detectará la voz y a transformarlo a texto.

Finalmente, una vez que la persona termine de relatar el mensaje, puede tocar en cualquier lugar de la pantalla para salir y enviar el mensaje con éxito.

Vale la pena aclarar que en el algunos casos la función de reconocimiento de voz está desactivada. Por lo que el usuario deberá dirigirse a Configuración y activar el reconocimiento por voz para que la aplicación móvil pueda reconocer el mensaje de audio y convertirlo a texto.