El servicio propiedad de Meta Facebook ) es líder en el mercado de la mensajería instantánea. Desde que fue lanzada al mundo en 2009, WhatsApp no dejó de sumar actualizaciones y nuevas herramientas , pese a que a principios de 2021 fue protagonista de una polémica que apareció varios meses y que tuvo como eje central el cambio en sus Condiciones y Política de Privacidad, situación de la que se benefician sus competidores Telegram y Signal.

De todas maneras, la aplicación aún sabe cómo cautivar a sus usuarios. Es por ello que además de nuevas funciones y herramientas que llegarán en próximas actualizaciones , WhatsApp estilo de los mensajes chats tengan un diseño más creativo al agregar letras en negrita, cursiva, tachadas e incluso se puede modificar la tipografía de las conversaciones.

En este sentido, WhatsApp también tiene otro truco para cambiar el estilo de los chats. Se trata de escribir los mensajes al revés. ¿Cómo es posible hacer esto? Es muy fácil, se necesita una aplicación de terceros llamada Fonts, la cual es un teclado virtual que ofrece varias opciones de tipografías, emojis, entre otros.

¿Cómo se puede escribir "al revés" en WhatsApp?

La aplicación Fonts, está disponible tanto para usuarios Android como iOS. Así que ningún usuario de WhatsApp se quedará sin la posibilidad de escribir al revés en el chat. Para invertir las palabras sólo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Descargar la aplicación Fonts desde Google Play Store o la App Store, según el sistema operativo del disposito móvil.

2. Una vez instalada, ingresar a la opción de "ajustes" o "configuración" del equipo e ir a las opciones de teclado. Allí se deberá cambiar el predeterminado por el de Fonts.

3. Una vez aplicado el cambio, ingresar a WhatsApp y abrir una conversación en la que se quiera escribir un mensaje al revés y presionar tipografía Upside Down.

4. Automáticamente el teclado invertirá las palabras cuando le des enviar al mensaje.

Para volver al teclado habitual, sólo se deberá presionar la barra espaciadora, elegir entre las opciones y listo.

Con la opción de escribir al revés tendrás conversaciones más creativas.

¿Por qué no me llegan las notificaciones de WhatsApp?

En ocasiones WhatsApp no le avisa a sus usuarios cuando un mensaje les llega. Una de las primeras causas es que se hayan bloqueado las notificaciones y por eso no aparecen. Para verificar esto hay que ingresar al menú de la aplicación, ir a ajustes y seleccionar la opción de notificaciones, así se podrá corroborar si están activas o no.

Otra de las alternativas es revisar que el celular no tenga activo los modos ahorro de datos, avión o ahorro de batería. Estas opciones limitan algunas funcionalidades de los dispositivos, como el envío de mensajes o la sincronización.