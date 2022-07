WhatsApp lanzó una serie de mejoras con la que busca consolidarse como la aplicación de mensajería más popular del mundo. Recientemente presentó las "llamadas flash" y la opción que permite pixelar fotos. Sin embargo, la app de Meta sigue lejos de equiparar las herramientas disponibles de WhatsApp Plus.

Esta aplicación no oficial se volvió una de las preferidas de los usuarios por sus múltiples ventajas y altos niveles de personalización. Además, se actualiza constantemente, casi mensualmente.

De hecho, días atrás se presentó su última versión: WhatsApp Plus 5.0+. La APK posee un truco que fue muy elogiado: permite recuperar las fotos que desaparecen y verlas cuantas veces quieras.

¿Cómo ver nuevamente las fotos de WhatsApp que desaparecen?

La función está disponible tanto en celulares Android como iOS, pero siempre y cuando se trate de una de las mutaciones de la plataforma de mensajería.

Una vez que se completó la instalación de WhatsApp Plus, se debe realizar una serie de pasos:

Pulsar sobre “Configuración de WhatsApp Plus”.

Dirigirse a Privacidad.

Habilitar la opción denominada “ Anti view once ”.

”. Esperar a que un contacto envíe una foto de una sola visualización.

Luego, se podrá abrir dicha imagen cuantas veces se quiera.

Otras ventajas de WhatsApp Plus

Instalación de temas: los usuarios pueden elegir temas más atractivos que el que incluye la versión oficial. De esta forma, una persona puede seleccionar el color del texto, los botones y los gráficos.

Más emoticones: posee más emoticones, entre ellos los de Google Hangouts para una mejor comunicación. Aunque hay que tener en cuenta que solo los usuarios de WhatsApp plus podrán ver los emojis extra.

Ocultar opciones: el usuario podrá ocultar su estado a cualquier persona o grupo.

Opción avanzada para compartir archivos: esta aplicación permite compartir archivos de hasta 50 MB. También proporciona modificación de archivos de 2 MB a 50 MB.

Estado de grabación: el usuario puede ocultar su estado de grabación de los demás.

Respuesta automática: permite configurar y enviar un mensaje de respuesta automática a las personas que desee.

Historial y Registros: mantiene un registro de cada actividad que se realiza en su cuenta.

Fuentes y estilos: gran variedad de diferentes colores, tamaños, estilos y formas de fuentes.

Vale aclarar que su utilización puede tener consecuencias, por lo que los usuarios deben tener muy claros los posibles riesgos de compartir sus datos a través de un programa no oficial.

De hecho, por esa razón la app fue retirada en reiteradas oportunidad del Play Store. Por su parte, Meta advirtió: "Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de transferir tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro son versiones alteradas de la aplicación WhatsApp".

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros e infringen nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", subrayaron.