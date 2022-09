WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más famosa del país, ofrece múltiples trucos que pocos de sus 2 mil millones de usuarios conocen. En esta oportunidad, aprenderás a saber quién leyó tu mensaje, aunque la persona haya desactivado la confirmación de lectura. ¡Mirá cómo aplicarlo en tu celular!



Cada día, el servidor de Meta realiza nuevas actualizaciones para brindar una mejor experiencia y accesibilidad a sus usuarios. Sin embargo, todavía hay viejas funciones que, si bien benefician a algunos contactos, generan una gran incertidumbre en otros.

Por ejemplo, ¿cuántas veces enviaste un mensaje importante y no podías corroborar si a la otra persona le llegó porque eliminó la verificación de lectura? Si es tu caso, y no podés aguardar a la respuesta, todavía existe una manera de desactivar esta función para revelar si realmente lo leyó y burlar la desactivación del visto



Este infalible truco oculto se puede realizar desde cualquier dispositivo celular, ya sea Android o iOS . Además, cuenta con la ventaja de no tener la necesidad de descargar ninguna aplicación aparte, sino que desde el propio WhatsApp, encontrarás la forma de que la confirmación de lectura ya no sea un inconveniente. ¡Seguí los siguientes pasos!

¿Cómo saber si leyeron tu mensaje cuando desactivaron el visto?

Esta útil herramienta se encuentra disponible desde la propia aplicación. Lo primero que deberán hacer es ingresar a WhatsApp y dirigirse a la conversación en la que quieres verificar si leyeron el mensaje. Luego, tendrán que seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el mensaje que has enviado. Pulsar los tres puntitos que se ubican en la esquina superior. Haz click en “Info” . Allí, aparecerá si el mensaje se entregó y si fue leído por el contacto.

¿Cómo saber si leyeron mi mensaje de WhatsApp?



Se trata de un sencillo truco de la app que pocos conocen y el cual te ahorrará múltiples problemas en el futuro. ¡Pruébalo en tus próximas conversaciones!

Otras nuevas funciones

Pese a que esta herramienta te permite burlar la desactivación del visto, WhatsApp está trabajando en nuevas funciones que le permitirán a los usuarios contar con una mayor privacidad. En este marco, de ahora en más, las personas podrán acceder a una herramienta que anule el famoso estado “en línea”; mientras que también se espera que se pueda deshabilitar el “Escribiendo” cuando se envía un mensaje.



No obstante, muchos de estas actualizaciones todavía no se encuentran disponibles en todos los dispositivos móviles, pero se espera que en las próximas semanas ya no sea la versión beta la única que acceda a los cambios en la app.