No todo es felicidad en el mundo de quienes usan las otras versiones de WhatsApp para obtener un mejor servicio. La compañía, propiedad de Facebook, anunció que eliminará las cuentas de los usuarios que usen WhatsApp Plus, una aplicación alternativa que viene ganando adeptos en las últimas semanas.

La advertencia fue publicada por plataforma en su sitio web oficial y perjudica a quienes hayan descargado aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus y GB WhatsApp.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", alertó la empresa.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", completa el comunicado.

El ultimátum de WhatsApp tiene lugar a unas cuantas semanas de haber anunciado los cambios en sus políticas de privacidad, que provocaron una fuga de millones de usuarios.

¿Cómo cambiarte a la versión oficial de WhatsApp?

Si estás entre los usuarios de las aplicaciones mencionas, todavía estás a tiempo de no perder tu cuenta e incluso podrás guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp.

El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats.

En el caso de GB WhatsApp, deberás ir a Más opciones > Chats > Copia de seguridad. Luego, ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos. Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla. A continuaciónm en la esquina superior derecha toca Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

Después, debés abrir el Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. Finalmente,En WhatsApp, verifica tu número de teléfono y en aparecera un mensaje: “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig.

Mientras que en WhatsApp Plus, si guardaste previamente tu historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp.