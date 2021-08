WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo. Dentro de su plataforma cuenta con múltiples funciones como enviar mensajes, imagenes, videos, stickers, gifs, PDF, etc. Sin embargo, hay muchos usuarios que desconocen algunas herramientas que pueden mejorar el funcionamiento de la app.

WhatsApp ha estado implementando nuevas funciones que eran añoradas por su más de dos mil millones de usuarios e incluso ha revelado que dentro de poco llegará una nueva función multidispositivo, la cual le permitirá al usuario poder conectar hasta en cuenta dispositivos a la vez.

No obstante, dentro de la aplicación propiedad de Facebook hay algunos trucos que son pocos conocidos por los clientes y de hecho, pueden mejorar el servicio y la experiencia de los mismos al utilizar la app.

Entre ellos se encuentran la posibilidad de reenviar un mensaje sin la etiqueta de reenviado, un atajo oculto, una nueva función, grabar llamadas o darle otro uso al micrófono. Para realizar cada una de estas funciones no es necesario instalar ninguna app de terceros.

Reenviar un mensaje sin la etiqueta de reenviado

Esta función se puede realizar con cualquier mensaje que desee enviar. Ya sea con diferentes archivos, fotos, audios, vídeos, etc. La misma sirve para poder quitar la etiqueta que aparece en la parte superior, la cual indica que eso es algo "reenviado",.

Para realizar este truco es necesario buscar el contenido que se enviará y pulsar sobre el para que se abran las opciones. En este punto en vez de escoger la opción "reenviar", se deberá seleccionar "compartir". Esto le da la posibilidad de compartir un archivo en otras apps similar a un correo o redes sociales.

Del mismo modo, también da la posibilidad de compartir en WhatsApp y es lo que hay que elegir para enviarla. Solo hay que buscar al usuario y enviar, y el contenido llegará sin marcas ni etiquetas. Además, esta opción sirve tanto para usuarios de Android como iOS y para diferentes archivos.

Atajos al presionar el ícono de la app

Esta es una función muy práctica y de las que menos se utilizan en WhatsApp. El truco aquí es mantener presionado el ícono de WhatsApp y se abrirá un menú de funciones sin necesidad de ingresar a la app.

Esta herramienta está en la plataforma desde hace años en iOS y cualquier usuario de iPhone la conoce, aunque no la utilice. Por su parte, en Android, es una función relativamente nueva que da acceso principalmente a funciones esenciales.

Al presionar el ícono de WhatsApp aparecerá un pequeño listado con acceso directo a los últimos contactos con los que un usuario estuvo conversando. Asimismo, le permite al usuario ordenar los contactos con solo mantener el dedo presionado sobre alguno para arrastrarlo sobre la lista.

Por último, también hay acceso a la cámara y varias opciones para desinstalar la app o desconectarla de la versión web en caso de tener una sesión abierta en la PC.

Modo vacaciones

Esta función es una de las más reciente en la plataforma de mensajería. De hecho, son pocos los usuarios que están al tanto de que fue habilitado. Esta herramienta les permitirá a los clientes de WhatsApp archivar ciertas conversaciones para que no molesten cuando enviarán un nuevo mensaje.

Aunque su nombre "Modo Vacaciones" no especifica un periodo en el cual se puede utilizar sino que los usuarios podrán descansar de las notificaciones. Para realizar utilizar esta opción hay que buscar el contacto o grupo que desee no quiere recibir mensajes y seleccionar la opción "Archivar".

Al usarlo el grupo o usuario desaparecerá de la lista de contactos y quedará silenciado. Ahora bien, si desea volver a mantener comunicación con ese contacto o grupo deberá desactivar la opción. La función está disponible tanto para Android como para iOS.

Sin embargo, eso no es todo. El verdadero modo vacaciones se puede activar si se aplica la opción “archivar” a todos los contactos y grupos. En este caso de tendrá que ingresar a “Ajustes” y de allí a “Chats” para luego seleccionar “Archivar todos los chats”. De este modo WhatsApp quedará en calma sin la necesidad de abandonar grupos ni bloquear contactos.

Grabar llamadas de WhatsApp

Esta opción es simple y sirve también para cualquier otra app que permite llamadas de voz, como por ejemplo Facebook Messenger, Telegram, etc. La misma está disponible para dispositivos Android e iOS.

Para realizar esta función es necesario contar con una grabadora de voz, la misma que son incluidas por la mayoría de los sistemas operativos por defectos. En el caso de no contar con ella precisará descargar una en su correspondiente tienda oficial.

El primer paso es abrir WhatsApp, llamar a un contacto o grupo y poner la llamada en altavoz. posteriormente tendrá que activar la grabadora y comenzar a grabar la llamada. Aunque parezca un truco muy poco sofisticado, le podemos asegurar que es efectivo.

Utilizar el micrófono para mandar un texto en vez de un audio

Esta función es muy útil y pocos usuarios la usan. Al enviar un mensaje se ve el ícono de un micrófono al lado de la caja de texto, pero hay otro más en el teclado y es al que apuntamos. Este permitirá que aquellos que se diga sea transformado en un texto que luego será enviado.

De este modo, no molestará a su contacto con un audio innecesariamente largo que tal vez la otra persona no tenga el tiempo suficiente para escucharlo o directamente desee no hacerlo.

Al presionarlo el ícono se irá escribiendo aquello que vaya dictando. Esta opción requiere que sea muy claro al pronunciar cada una de las palabra o frases y por supuesto evitar que el ruido de ambiente interfiera.