La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció que comenzaría el 2022 con muchas novedades y actualizaciones. En este caso, las notificaciones sufrirán cambios y no solo en su diseño. Entre las futuras actualizaciones que llegarán a su versión para usuarios de iOS, WhatsApp adelantó la llegada de una función que sus miembros ya odian.

Según informó WABetaInfo, el sitio de noticias especializado en WhatsApp, la propiedad de Facebook Meta introdujo importantes cambios a la estética y función de sus notificaciones. Entre los cambios más notables, la app ahora está introduciendo información adicional en las notificaciones que aparecen cuando alguien menciona o responde al usuario en un grupo:

WhatsApp introdujo cambios en sus notificaciones para chats grupales.

Como se puede ver en una captura de pantalla publicada por el sitio, sobre el mensaje que recibió el usuario ahora se puede ver la frase "Te respondió" seguida del nombre del contacto que citó el mensaje del usuario en un grupo. En otra captura, se muestra que el mensaje cambia cuando se trata de una mención, con la notificación leyendo "Te mencionó" antes del nombre del contacto.

La nueva actualización ya está disponible para los usuarios de iOS que utilizan la versión beta de WhatsApp, pero no está habilitada para los chats individuales. "Si la nueva información no es visible para usted cuando recibe respuestas y menciones de chats grupales, significa que su cuenta de WhatsApp no está lista, pero las próximas actualizaciones seguramente habilitarán la función para su cuenta", prometió WABetaInfo.

El sitio de noticias de WhatsApp también adelantó la llegada de un segundo cambio para las notificaciones de la app: en su primera actualización del año, la empresa agregó una adición a sus notificaciones en el sistema iOS, que ahora muestra la foto de perfil del contacto que envió el mensaje.

Esta función se ha lanzado a algunos probadores beta solo en iOS 15, ya que emplea las API de iOS 15. En una captura de pantalla, se puede ver como una miniatura de la foto de perfil del contacto aparece junto a la notificación del mensaje, la última adición al sistema de WhatsApp.

Las nuevas notificaciones de WhatsApp para iOS.

El nuevo look de las notificaciones de WhatsApp aún no está disponible para todos sus usuarios, porque WhatsApp planea activar esta función para más cuentas en una fecha posterior. Por el momento, WhatsApp continúa experimentando con algunos problemas al agregar fotos de perfil a notificaciones específicas: dado que esta es una función beta, deberíamos esperar nuevas actualizaciones que mejoren la función pronto.