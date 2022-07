WhatsApp, una de las aplicaciones más famosas de mensajería instantánea del planeta, constantemente está agregando más emojis para utilizar en las conversaciones.

La app se hizo tan popular que casi todos la tienen en el celular para chatear con amigos, familiares y compañeros de trabajo. La plataforma también permite enviar documentos con un peso de hasta 2 GB y hasta stickers.

El emoji de la mujer con los brazos cruzados.

En total, en esta aplicación, hay alrededor de 700 emojis, cada uno de ellos con figuras e interpretaciones totalmente distintas. Hay de viajes, naturaleza, ropa, banderas, signos, personajes y demás, pero ¿sabés realmente qué significa la mujer con los brazos cruzados o en equis?

El emoji de la mujer cruzada de brazos, se hizo para el género neutro y masculino, transmiten la misma idea del “No”. La mujer gesticulando No o “Woman Gesturing No” se agregó a Emoji 4.0 en 2016. El emoticón de la con la chica en forma de "X" indica que "no" o "no bueno", según explica la página, este movimiento se usa en el programa de juegos de televisión "Deal or No Deal" para indicar "No Deal".