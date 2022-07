En el último tiempo, WhatsApp ha estado escuchando atentamente los pedidos de sus usuarios, y varias de las modificaciones solicitadas fueron resultas.

Esta vez, la aplicación de mensajería instantánea arreglará uno de los problemas que más molesta a los usuarios, respecto a la privacidad. En poco tiempo, ya podremos ocultar nuestro estado, de modo que nadie se entere de que estamos en línea.

Para aquellos que venían esperando una solución a este problema, finalmente WhatsApp les trajo la solución que tanto querían. Quienes deseen mantener en su privacidad en qué estado se encuentran, ahora tendrán la posibilidad de hacerlo.

Si bien la aplicación ya permitía la opción de elegir quién puede ver tu última conexión, tu foto de perfil, información y estado, lo cierto es que, hasta el momento, no había una opción que permitiera ocultar cuándo estamos en línea.

WhatsApp trajo la gran solución

Tanto nuestros contactos como quienes no tenemos agendados, todos pueden ver si estamos en línea o no. Sin embargo, ahora tendremos la opción de tener más privacidad.

WABetaInfo, la cuenta que se encarga de anunciar todas las últimas noticias de WhatsApp, fue quien informó a los usuarios sobre esta próxima función dentro de la app.

"Noticias de WhatsApp de la semana: ¡ocultar estado en línea y reacciones! ¡Se han anunciado 8 funciones en WhatsApp beta para Android, iOS y Desktop!", escribió la cuenta a través de Twitter.

A pesar de que cientos de usuarios se mostraron contentos por la noticia, lo cierto es que también hubo quienes indicaron que esta opción tendría que haber llegado antes.

Desde que arrancó, hace aproximadamente 13 años, WhatsApp optó por ignorar uno de los grandes pedidos de sus clientes. De hecho, muchas veces se lo ha comparado con el resto de las aplicaciones de mensajería, tales como Messenger, las cuales si permitían ocultar que estábamos en línea.

El resto no podrá ver que estamos en línea.

Asimismo, Instagram también ya había modificado esta opción, para que el resto no vea cuando estabas activo en el chat de la aplicación.

Esta esperada solución viene trabajándose en WhatsApp desde fines de 2021. En aquel momento, las autoridades de la app ya habían anunciado que estaban trabajando en ello.

Su objetivo es intentar buscar una opción para que les sea más difícil ver tu estado de conexión "a la gente que no conoces, y con la que no has chateado". La aplicación líder en mensajería instantánea está trabajando en un ajuste de privacidad, para poder elegir quién queremos que vea cuando estamos activos, y quienes no.