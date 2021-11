Este no fue un año más para WhatsApp. Comenzó envuelto en problemas por el anuncio de nuevos términos y condiciones que la empresa no pudo implementar en plenitud por la masiva migración de usuarios y concluye con el cambio de nombre de su empresa matriz. Se ha llegado a decir que Telegram lo reemplazaría. Es por esto que la aplicación no deja de trabajar en pos del usuario y uno de sus principales focos es la seguridad.

No obstante, la plataforma de mensajería instantánea continúa siendo la más utilizada del mundo. Y aunque sus modificaciones son paulatinas, esto no quiere decir que no sume nuevas herramientas para satisfacer a sus más de 2 mil millones de usuarios.

WhatsApp tiene más trucos de los que crees para que preserves tu privacidad y seguridad ante la constante amenaza de los ciberataques, que trabajan para tomar posesión de cuentas ajenas. Pero todos ellos incluyen el accionar del usuario, que pueden resolver esto en pasos muy simples.

.

A continuación, 4 medidas de seguridad que hay que usar obligatoriamente.

1. Verificación doble factor

La verificación de dos pasos agrega una segunda clave secreta a la clave que se recibe por SMS al instalar WhatsApp en un teléfono nuevo. Lo que hace esta función es evitar que cualquier ciberataque tome control de tu cuenta.

Para configurar la verificación en dos pasos (2FA) en WhatsApp, hay que hacer clic en Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos. Luego, podrá configurarse un número de PIN.

2. Guardar chats en forma segura

En primer lugar, ingresar a la plataforma y hacer clic en Configuración. Ingresar a "chats" e "historial de chats". Luego, seleccionar "exportar chats". Ahora, se desplegará un menú que permitirá elegir el contacto específico. Una vez que se elige el chat, WhatsApp preguntará si incluir contenido multimedia o solo enviar el texto plano y emojis.

3. Modo desaparición

El modo desaparición convierte todas las conversaciones en efímeras. Al tener activado este modo, todas las conversaciones tienen una fecha de caducidad de siete días, con lo que la privacidad deja de ser un problema ya que pasado el período, las conversaciones se eliminan de manera automática. Esto le dará al usuario una tranquilidad por el resto de sus días. No tendrá la presión de tener que borrar conversaciones ya que al cabo de un tiempo, lo harán por si solas. Solo hay que dejar activada la función, y problema resuelto.

4. Aplicaciones que protegen WhatsApp y todo el teléfono

Como alternativa a los opciones que te brinda la plataforma, existen otros modos de proteger la aplicación que no están dentro de ella. Es posible descargar aplicaciones que funcionan como "cerrojos" y que sirven para almacenar contraseñas.