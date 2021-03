WhatsApp cuenta con más de dos millones de usuarios a nivel mundial que comparten alrededor de 100 millones de mensajes mensuales. Sin embargo, de un día para el otro es posible que dejes de recibir mensajes o que la otra persona no los reciba porque ha bloqueado o eliminado tu contacto.

Si bien la aplicación no notifica cuando esto ocurre, hay maneras de saberlo. El secreto está en prestar atención a algunos detalles que WhatsApp tiene pese a que la compañía haya diseñado esta función de forma ambigua para no detectar de forma inmediata quién te eliminó o bloqueó.

.

La primera pista que no es del todo certera es que no le lleguen los mensajes -indicado por la doble tilde- al otro lo cual hace pensar la otra persona no tiene señal o se quedó sin datos, pero para estar seguro hay varias señales tener en cuenta.

Señales para saber quién te eliminó o bloqueó en WhatsApp

Una de ellos es el más visible: no hay foto de perfil. Antes la podías ver y de repente desapareció. Cuando se bloquea a alguien la foto de perfil deja de ser visible para ese contacto. Aunque también puede haberla borrado para llamar la atención del otro, o que haya cambiado su número de teléfono e incluso eliminar su cuenta de WhatsApp.

Luego se le suma no visuliazar el "en línea" que figura abajo del nombre del contacto o ver su "última vez" que permite saber desde qué hora no usa la aplicación, mientras se escribe un mensaje, entonces si no le llega es probable que te hayan bloqueado.

Si sólo aparece una tilde significa que fue enviado pero la otra parte no lo recibió aún, esto puede suceder por varias horas pero si pasan unos días y no llega es porque te bloquearon o el otro aún no cuenta con señal, datos o wifi.

.

Otra de las señales no podés hacerle una llamada por más que ingreses al chat de tu contacto y realices esta acción, sólo va a sonar y nadie te va atender. Como así también tampoco vas a poder agregar a esa persona a un grupo ya sea porque no te tiene agendado - señal de que te eliminó- o te bloqueó.

En cualquiera de las situaciones que se presenten, antes que hay que estar seguros de si efectivamente uno de tus contactos te bloquó o simplemente eliminó tu número de su agenda de contactos y para ello hay que combinar estas señales.