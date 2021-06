De un tiempo a esta parte, se han vuelto frecuentes las descargas de la aplicación ‘no oficial’ de WhatsApp conocida como ‘ WhatsApp plus v.12’, la cual posee un sistema operativo similar al de la famosa compañía propiedad de Facebook, aunque con muchas otras características.

Entre sus principales atractivos se encuentra en las numerosas posibilidades para editar la estética y personalizar cada uno de los aspectos de la interfaz con distintas fuentes tipográficas y temas.

Así se ve el menú de la versión plus v.12 de WhatsApp no oficial.

Otras de las grandes ventajas que poseería esta versión extraoficial de la del telefonito verde es que nos permitiría ver si los contactos están “en línea” sin necesidad de abrir el chat, o que podamos descargar los Estados de los demás.

Según se había informado sobre la versión plus v.10 -es decir, la anterior- existiría también una función para ‘ocultarle’ nuestro uso de la aplicación a ciertos contactos. Por ejemplo, podemos ‘desaparecer’ cambiando la hora de la última conexión o incluso deshabilitar el famoso ‘tilde azul’ de la confirmación de lectura a contactos específicos.

.

En tanto, la novedad de la nueva versión v.12 de WhatsApp sería el fortalecimiento de su sistema de seguridad y privacidad, algo que se esperaba y mucho entre sus clientes. Asimismo, ahora se podría configurar el tiempo de auto-eliminación de los mensajes -al igual que en Télegram-, se podría activar el modo “no molestar”, y el acceso "anti-ban".

¿Qué riesgos se corren al descargarse WhatsApp plus v.12?

Si bien estas funciones resultan muy atractivas a simple vista por sus aparentes múltiples beneficios, la realidad es que son varios los expertos en tecnología informática que desaconsejan descargarse esta curiosa plataforma de mensajería ‘pirata’.

El principal argumento es que, al tratarse de una aplicación no oficial, que maneja información personal y datos privados de otros, podría traer muchos problemas a futuro para los usuarios.

Los encargados de WhatsApp recomendaron no descargarse la copia pirata de la aplicación.

Esto es: que el propietario de aquel dispositivo sea hackeado y su número sea baneado para siempre (es decir, restringido), o que las conversaciones que se practiquen en los chats puedan ser filtradas por terceros, ya que esta aplicación no cuenta con chats cifrados, según informa la propia empresa de WhatsApp.

.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, anunciaron los encargados de WhatsApp a principios de este 2021 en un comunicado oficial.

Finalmente, desde la famosa empresa de mensajería de propiedad de Facebook indicaron que las personas que se descargaran WhatsApp Plus podrían ser sancionadas de forma indefinida, ya sea con bloqueos del usuario o del número de teléfono utilizado.