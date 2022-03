WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo, con miles de millones de descargas alrededor del mundo. Sin embargo, según trascendió en las últimas semanas, en las próximas horas podría sufrir una merma de usuarios, ya que la empresa podría cerrar las cuentas que no cumplan con determinadas políticas de uso.

En este sentido, la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta podría restringir o eliminar algunas cuentas que no cumplan con las condiciones de uso y la política establecida por la app a partir del 1 de abril.

.

¿Por qué razones WhatsApp puede cerrarte la cuenta?

Inactividad : si no te conectas durante cuatro meses, tu cuenta se elimina (como ocurre cuando alguien fallece). Esa "conexión" implica tener la aplicación en un celular conectado a Internet, no es necesario enviar mensajes para evitar el cierre.

: si no te conectas durante cuatro meses, tu cuenta se elimina (como ocurre cuando alguien fallece). Esa "conexión" implica tener la aplicación en un celular conectado a Internet, no es necesario enviar mensajes para evitar el cierre. Uso de app no oficiales : un ejemplo popular de versiones modificadas es WhatsApp Plus. Este tipo de apps suelen proteger al usuario del 'baneo', pero si WhatsApp detecta que las estás utilizando, puede desembocar en una suspensión de la cuenta (primero temporal, y después, si reincides, definitiva).

: un ejemplo popular de versiones modificadas es WhatsApp Plus. Este tipo de apps suelen proteger al usuario del 'baneo', pero si WhatsApp detecta que las estás utilizando, puede desembocar en una suspensión de la cuenta (primero temporal, y después, si reincides, definitiva). Utilizar de herramientas para "espiar ": en este apartado entrarían las aplicaciones para descargar estados de WhatsApp hasta las que rastrean cuándo alguien se conecta a WhatsApp. En la práctica, es difícil que WhatsApp pueda identificarte como usuario de esas aplicaciones porque técnicamente no están enlazadas con tu cuenta, pero si lo logra, es motivo de bloqueo.

": en este apartado entrarían las aplicaciones para descargar estados de WhatsApp hasta las que rastrean cuándo alguien se conecta a WhatsApp. En la práctica, es difícil que WhatsApp pueda identificarte como usuario de esas aplicaciones porque técnicamente no están enlazadas con tu cuenta, pero si lo logra, es motivo de bloqueo. Actividades sospechosas y abuso de servicios : realizar acciones repetidas de manera continua también puede provocar un bloqueo temporal. De hecho, WhatsApp prohíbe expresamente la "mensajería masiva" y el "marcado automático" para evitar el spam.

: realizar acciones repetidas de manera continua también puede provocar un bloqueo temporal. De hecho, WhatsApp prohíbe expresamente la "mensajería masiva" y el "marcado automático" para evitar el spam. Reporte de usuarios : WhatsApp posee un botón de reporte en todos los usuarios, de manera que, si tenés acciones que molesten a otras personas, estas pueden reportarlo o bloquearte.

: WhatsApp posee un botón de reporte en todos los usuarios, de manera que, si tenés acciones que molesten a otras personas, estas pueden reportarlo o bloquearte. Riesgo de delito : si encuentran indicios de delito en tu actividad, WhatsApp puede suspender tu cuenta. No están admitidas las conversaciones ilegales, difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras, que inciten al odio, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomenten conductas ilegales o inadecuadas.

: si encuentran indicios de delito en tu actividad, WhatsApp puede suspender tu cuenta. No están admitidas las conversaciones ilegales, difamatorias, amenazantes, intimidantes, acosadoras, que inciten al odio, ofensivas desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomenten conductas ilegales o inadecuadas. Envío de malware o phising: cualquier mensaje malintencionado que mandes por WhatsApp puede suponer el cierre de tu cuenta y eso engloba desde el envío de malware o virus al phising o suplantación de identidad.

.

Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp

Generalmente, la suspensión de una cuenta de WhatsApp suele ser temporal (a modo de castigo) y por varios tramos, que pueden ser desde unas pocas horas a un par de días. En esos casos, basta con solucionar la causa del bloqueo (dejar de usar una app no oficial, por ejemplo) y esperar el tiempo estipulado para que tu número deje de estar bloqueado y puedas acceder de nuevo a los chats.

Sin embargo, si reincides o WhatsApp considera que los motivos para el bloqueo son graves, la cuenta pasa a estar suspendida y aparece el mensaje "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp". En este caso, no vale de nada esperar, tendrás que ponerte en contacto con WhatsApp para intentar que te devuelva tu cuenta.

.

Desde el formulario de contacto accede a esta página, rellena el formulario con tus datos y explica en el campo de texto que tu cuenta fue suspendida y que deseas recuperarla. Enviando un correo a soporte: abre tu cliente de correo y envía un mail a support@whatsapp.com especificando tu número de teléfono con su prefijo internacional (+54 en Argentina), detallando el fabricante y modelo de tu teléfono y explicando que querés recuperar tu cuenta. Desde el inicio de la aplicación: si intentás reinstalar tu WhatsApp introduciendo tu número de teléfono, aparecerá un aviso diciendo que el número está suspendido. Ese aviso tiene un botón de 'Soporte', púlsalo, rellena los datos y envía el formulario.

.

Vale aclarar que escribir al soporte no garantiza que vayan a levantarte la suspensión, todo dependerá de si WhatsApp lo considera oportuno o no. Ese proceso de comprobación puede durar varios días (no más de tres habitualmente), pero si ves que tarda demasiado, podés insistir con cualquiera de las tres vías (o con todas).

Si aún así, no obtienes respuesta de WhatsApp, es probable que tu cuenta suspendida se haya perdido para siempre con todos tus chats, mensajes y archivos. Entonces, tendrás registrarte en la plataforma con un nuevo número de teléfono.