El próximo 15 de mayo entrarán en vigencia los nuevos términos y condiciones de WhatsApp. Sin embargo, contrario a lo que se había dicho inicialmente, las cuentas de los usuarios que no las acepten seguirán funcionando.

Desde el soporte de la empresa, propiedad de Facebook. ya habían anunciado que las normativas no fueron eliminadas, sino que tan solo se corrió el tiempo límite para aceptarlas.

Se puede especular que la decisión tuvo que ver con el revuelo que generó entre los usuarios la información que se limitaría las funcionalidades entre los usuarios que no aceptaran las nuevas normativas: "Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación".

.

No obstante, la platafora revirtió la medida y no aplicará las restricciones. De este modo, aquello usuarios que no acepten los nuevos términos y condiciones de WhatsApp podrán seguir enviando y mandando mensajes de texto, audio, así como realizar y recibir llamadas o archivos multimedia.

“Pasamos los últimos meses proporcionando más información acerca de nuestra actualización a los usuarios alrededor del mundo. Durante este tiempo, la mayoría de las personas que han recibido la actualización la han aceptado, y WhatsApp continúa creciendo", explicaron desde la compañía, según consignó Infobae.

"Sin embargo, para aquellos que aún no han tenido oportunidad de aceptar la actualización, sus cuentas no serán eliminadas ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas”, agregó el vocero de WhatsApp.

.

Asímismo, desde la empresa indicaron que aunque se acepten las nuevas normas, "La privacidad y seguridad de tus mensajes y llamadas personales no cambian, ya que se encuentran protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Los creadores de la app, aseguraron que no cambiarán esa medida de seguridad, para mayor seguridad".

Además, "mantendrá la protección de esas conversaciones personales con la aplicación del cifrado de extremo a extremo, es decir, ni WhatsApp ni Facebook puedan ver esos mensajes privados".

Al mismo tiempo, "no habrá registros de los contactos a quienes cada persona llama o envía mensajes" y "tampoco pueden ver las ubicaciones que envíe ni compartir contactos con Facebook".

.

¿Qué cambios se implementarán?