Algunos usuarios optaron por no aceptar los términos y continúan con la aplicación en su celular y otros, aunque recibieron el mensaje para aprobarlo o no, lo dejaron pasar y todavía no tomaron una acción al respecto.

En las nuevas políticas 2021 de WhatsApp se explica que tus datos no serán leídos por la aplicación ni por tercero, y mencionan que no tienen acceso a los contactos o fotos que se suben a los estados.

Sin embargo, el punto que genera controversia se encuentra en el apartado de las cosas que vinculará con Facebook. En una de ellas menciona que usará cierta información del usuario, como el número de celular, para mejorar así su sistema de publicidad.

.

Por esta razón, hubo una migración considerable a nuevas aplicaciones alternativas como Telegram y Signal. Durante enero Telegram tuvieron 75 millones de nuevo usuarios en tan solo 72 horas.

Pues bien, ante todo este panorama, continúan las dudas frente a lo que pasará con los usuarios que siguen con la aplicación en su celular y aún no aceptan las políticas o definitivamente se negaron a ellas.

A su vez, la compañía decidió mover la fecha de la actualización para que los usuarios entiendan los cambios y esto será en mayo. Esto quiere decir que, si el dispositivo todavía tiene la aplicación, seguirá con su funcionalidad normal.

.

“No se suspenderá ni eliminará ninguna cuenta el 8 de febrero. Además, tomaremos una serie de medidas para aclarar la desinformación con respecto a la forma en que funcionan la privacidad y la seguridad en WhatsApp. Luego, pediremos gradualmente a los usuarios que revisen la política a su propio ritmo antes de que se habiliten las nuevas opciones para empresas el 15 de mayo”, informó la compañía en un comunicado oficial publicado en su página.

Y concluyó diciendo que fue justamente WhatsApp quien ayudó a brindar el cifrado de extremo a extremo a sus usuarios en todas las latitudes del mundo y que precisamente esa es la razón por la cual comprometidos con defender esa tecnología, informó el medio ecuatoriano Elcomercio.com.