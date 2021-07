Whatsapp es una aplicación que usan a diario dos mil millones de personas en el mundo. La privacidad en la app es fundamental para la gran mayoría de ellos y en ese sentido, la empresa alertó que si utilizan dos APK de terceros que ofrecen un servicio similar a la app oficial se les suspenderá su cuenta.

Whatsapp continúa en su afán por recobrar esa buena relación que tenía con sus clientes, previo a su anuncio de que iba a modificar las políticas de privacidad dentro de la plataforma. Sin embargo, eso no sucedió pero eso le costó que miles de usuarios migren a otras app de mensajería como Telegram o Signal.

La empresa adquirida por Facebook después de ello buscó implementar nuevas funciones que mejoren el funcionamiento de la aplicación para su millones de usuarios alrededor del mundo y ha sumada nuevas funciones como la posibilidad de acelerar la velocidad de los audios y dentro de poco contará con la función multidispositivo.

Sin embargo, en las últimas horas Whatsapp advirtió que si algunos de sus usuarios utilizan aplicaciones de terceros podrían recibir una sanción que podría ir de una suspensión temporal de la cuenta hasta una suspensión definitiva.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de Whatsapp”, informaron.

Y agregaron: “Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de Whatsapp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", advirtió la empresa en su blog.

Asimismo, desde la aplicación de mensajería instantánea hacen hincapié en dos aplicaciones como Whatsapp Plus o GB Whatsapp, las cuales advierten que ambas violan las condiciones de servicio, y podrían poner en peligro tu cuenta.

Miles de personas usan estas APK en principio porque desean tener un poco más de lo que ofrece Whatsapp, y es por ello que recurren a aplicaciones como Whatsapp Plus o GB Whatsapp, las cuales son modificadas por terceros para lograr mejor rendimiento o para usar funciones que regularmente no se tienen.

A pesar de ello, esto puede llegar a ser peligroso, ya que Whatsapp podría suspender tu cuenta, e incluso permanentemente si no tienes el cuidado necesario, por lo que lo mejor es cambiarte a la aplicación oficial del servicio brindado por Facebook.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", destacaron.

Qué es y porque es tan peligroso GB WhatsApp

Según el sitio oficial de la app, GB Whatsapp es una aplicación no oficial, como también lo es Whatsapp Plus. Son versiones alteradas que violan las condiciones de servicio de la empresa, entre otros motivos, porque no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Whatsapp GB tiene funciones extra que otorgan la posibilidad de contar con una versión mucho más avanzada de Whatsapp, en la cual, el usuario podrá hacer más y mejores cosas. Por un lado, es más personalizable, cuenta con funciones sobre chats, llamadas y una gran cantidad de extras.

Pero así como posee ventajas, tiene también sus desventajas que causan riesgos en la privacidad. Por ese motivo, Whatsspp no avala su uso. Además, para descargarla, se debe hacerlo por fuera de Google Play o App Store, y en formato APK, que puede infectar el dispositivo.

Otro riesgo tiene que ver con Whatsapp oficial es que puede detectar que el usuario está utilizando dicha versión no avalada por la empresa y, en consecuencia, cuenta con el aval para suspenderla para siempre. Y, en caso de que el usuario quiera volver a tener su cuenta, deberá conseguir otro número de teléfono.