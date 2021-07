Las redes sociales se han convertido en una extensión de la vida de todas las personas en el mundo. La carrera por liderar en usuarios se vuelve cada vez más competitiva y son varios los aspectos que marcan la diferencia entre unas y otras. Pero hasta el momento, son las que tiene en su poder Mark Zuckerberg las que llevan la delantera. Tanto WhatsApp, como Facebook o Instagram copan la parada pero sus políticas a veces polémicas despiertan la necesidad de que otras aplicaciones aparezcan en el mercado.

Tal es el caso de Hallo App, que según anunciaron, podrá descargarse desde el App Store de Apple y en Google Play desde los dispositivos Android.

Creada por dos ex empleados de WhatsApp, esta nueva red social que se presenta como "la primera red de relaciones reales", será privada. sólo para conocidos y familiares, y no tendrá anuncios.

Hay muchas coincidencias entre HalloApp y WhatsApp pero esta nueva aplicación está diseñada para chats grupales o individuales con amigos cercanos y familiares, la única forma en que puede encontrar personas es conociendo su número de teléfono y los mensajes están encriptados.

Los dos cofundadores de HalloApp, Neeraj Arora y Michael Donohue, trabajaron en WhatsApp antes y después de que Facebook lo comprara por 22 mil millones de dólares. Arora fue directora comercial de WhatsApp hasta 2018 y una figura clave en la negociación del acuerdo de Facebook. Mientras que Donohue fue director de ingeniería de WhatsApp durante casi nueve años antes de dejar Facebook en 2019.

El conocimiento que ambos tienen sobre las plataformas y sobre sus desarrollos, prometen que marquen la diferencia con esta nueva red social, aunque hasta ahora fueron varias las aplicaciones que quisieron funcionar sobre contactos cercanos y pasaron a la historia sin pena ni gloria.

Ambos creadores de la aplicación dieron una entrevista para el podcast "Follow Your Different" de Christopher Lochhead, donde adelantaron sobre la aplicación . Arora manifestó: "Creo que la mejor manera de crecer es crear un producto increíble, que la gente ame contarle a sus amigos y familiares".

¿Cómo es Hello App?

"Un lugar simple, seguro y privado donde conectar y compartir lo que importa en tu vida, con la gente que te importa. En completa privacidad", describe la app.

Esta nueva red social tiene una interfaz muy simple que se divide en cuatro pestañas principales: una con los amigos, otra con chats grupales, una tercera con chats individuales y la última con las configuraciones. Su estética general es minimalista y no hay algoritmos para ordenar publicaciones o chats grupales.

"Imagina que tus amigos en línea son tus verdaderos amigos. Imagina que tu feed no está lleno de personas y publicaciones que no te importan. Imagínese desplazarse a través de momentos significativos y ver lo que quería que viera, no lo que el algoritmo quería que viera. Imagínese no ser tratado como un producto ", escribió Arora en el blog sobre la red social que se presenta como una competencia con un plus en relación a las ya conocidas.

Si bien WhatsApp no tiene anuncios, se sabe que hay una intención de la empresa de plantearse la monetización como algo inminente. Mientras que Facebook sí hace un esfuerzo para que las empresas vendan productos e interactúen con los clientes en la aplicación.

Los creadores de HalloApp buscan centrarse en las "relaciones de verdad", dejando de lado el hablar con desconocidos o mantener chats sin sentido. Los usuarios solo verán a personas a las que tienes en su agenda en la app.