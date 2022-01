WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo -más de 2 mil millones de descargas- y para satisfacer a sus usuarios constantemente lanza una gran cantidad de funciones, muchas de las cuales llegaron a la app casi sin que nos demos cuenta. Y ahora, recién empezado el año, acaba de estrenar una herramienta que te facilitará la vida cuando recibas mensajes: las fotos de perfil en las notificaciones.

El sitio especializado WABetaInfo descubrió que algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp 2.22.1.1 en iOS 15 ya tienen disponible la última novedad de la plataforma de mensajería instantánea porpiedad de Meta: las notificaciones del sistema ahora incluyen las fotos de perfil de los usuarios que te mandan un mensaje.

Tal y como se puede apreciar en la captura de pantalla que te dejamos bajo estas líneas, WhatsApp incluyó las fotos de perfil en las notificaciones que recibes en tu iPhone, lo que quiere decir que cuando un contactp te mande un mensaje a través de un chat privado o a través de un grupo verás su foto de perfil en la notificación de la pantalla de bloqueo.

Según la fuente consultada, esta nueva función solo está disponible en iOS 15 y no en versiones anteriores del software de Apple porque utiliza las API de iOS 15. Por lo que si tenés un iPhone con iOS 15 y la beta de WhatsApp instalada y todavía no te llegó esta nueva característica, no te preocupes porque la aplicación tiene previsto activar esta función para más cuentas de WhatsApp muy pronto.

Al tratarse de una función en desarrollo, es posible que ésta todavía no funcione correctamente y que tengamos que esperar a futuras actualizaciones que mejoren pequeños errores.

“ WhatsApp puede experimentar algunos problemas al agregar fotos de perfil a notificaciones específicas: dado que esta es una función beta, deberíamos esperar nuevas actualizaciones que mejoren la función pronto”, advirtieron.

Por el momento, esta función sólo está disponible para algunos usuarios de la beta de iOS, pero, como ocurre habitualmente, no tardará en llegar a la Beta de WhatsApp para Android.

