WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en los dispositivos de todo el mundo para poder contactarse con amigos, familiares, pareja y conocidos. En "Whatsapp Plus" hay un truco con el que se puede ver aquellos estados de tus contactos que ya fueron borrados.

.

Muchas personas desean ver los estados de Whatsapp de sus contactos pero qué pasa con aquellos que ya no están disponibles porque son borrados tras cumplirse 24 horas desde su publicación.

Ahora hay un truco con el que podrás visualizar los estados de todos tus contactos a pesar de que se hayan borrado en WhatsApp. Es simple y deberá realizar estos pasos.

.

Cómo ver los estados eliminados

Para poder ejecutar este truco es necesario que el usuario cuente en su dispositivo con WhatsApp Plus, una aplicación alternativa a la original que funciona en base a Mods. Aunque no es legal, dependerá de cada usuario si desea descargarlo o no.

Tras ello, se deberá ingresar a los Ajustes de WhatsApp Plus. Una vez ahí, simplemente pulsa los tres puntos de la esquina superior y haz click en Configuración.

Por otro lado, deberás ingresar a Privacidad y seguridad. Allí se debe habilitar la función Anti-eliminación de estados. De esa forma podrás ver los estados eliminados de tu contacto.Incluso se podrán descargarlos con solo verlos mediante un botón exclusivo.

.

En caso deshabilites esa opción, simplemente todos los estados acumulados desaparecerán. De esa manera nunca más podrás ver los Estados de tus amigos.