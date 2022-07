WhatsApp se ha transformado en una aplicación indispensable para la comunicación. Sin embargo, si no es usada correctamente y no se siguen los términos de uso, la cuenta corre el riesgo de ser suspendida ¿Qué hay que hacer cuando se presenta este problema?

Una de las causas más comunes por las que se puede recaer en esta consecuencia, es cuando los usuarios usan servicios de terceros que no están autorizados por WhatsApp. Pero esta no es la única razón. Hay muchas más y es fundamental tenerlas presentes para no perder la cuenta.

¿Cuáles son las causas por las que podrían suspenderte la cuenta de Whatsapp?

Otro de los motivos que podría llevar a la suspensión de la cuenta de Whatsapp es ser bloqueado por varias cuentas al mismo tiempo. Hacer que varias personas bloqueen una cuenta en un corto lapso de tiempo podría poner una cuenta en peligro de ser suspendida.

La razón es que este comportamiento está ligado con cuentas que no son creadas y administradas por personas, sino por bots.

Asimismo, compartir contenido para adultos es otra de las causas. Cabe destacar que este punto está prohibido por los mismos términos de uso de WhatsApp, por lo que si detecta que el usuario compartido este tipo de contenido en la aplicación, podría ganarse una suspensión inmediata que puede ser permanente o bien por unas cuantas horas de uso.

La posesión y distribución de pornografía es considerada un crimen en más de un país, por lo que es mejor no compartir este contenido en la app de mensajería.

No obstante, enviar el mismo mensaje a desconocidos. Realizar esta acción también puede hacer que una cuenta sea suspendida de manera permanente, y se encuentra relacionada con el primer punto.

Lo que sucede es que este comportamiento suele estar ligado a bots que tienen el fin de enviar spam a otras cuentas, y cuando WhatsApp lo detecta puede terminar en el baneo del usuario.

Desactivar una cuenta por mucho tiempo. Aunque no hay un plazo de tiempo determinado, si no está previsto volver a usarla, lo mejor es eliminarla definitivamente.

Por último, usar versiones modificadas de terceros como WhatsApp Plus o WhatsApp Aero.

Qué hacer para recuperar una cuenta de WhatsApp, tras haber sido suspendida

Si una cuenta fue suspendida temporalmente, solamente hay que desinstalar la aplicación no oficial que se estaba empleando y descargar la oficial.

En caso de que la suspensión sea permanente, una de las alternativas a las que se puede recurrir es ingresar al blog oficial de WhatsApp, donde hay una sección en la que los usuarios pueden reportar problemas o baneos injustos. Tras una investigación, desde la compañía se comunicarán indicando los pasos a seguir.