Whatsapp y Samsung son dos empresas líder en lo que respecta a la comunicación. Por un lado, la compañía de Facebook es la número uno en lo que respecta a las aplicaciones de mensajería instantánea, mientras que el gigante de Corea del Sur está a la vanguardia en la telefonía celular.

Whatsapp: modo vacaciones para tu Samsung

Se trata de una opción bastante reciente y que, si bien se la denomina de esa manera, puede ser utilizada para que los usuarios no te molesten cuando te manden un mensaje nuevo.

Muchos usuarios descubrieron que la función es ideal para cuando se intenta descansar de las notificaciones y por eso mutó a “Modo Vacaciones”.

Whatsapp: Cómo activar el Modo Vacaciones en tu Samsung

Dentro de WhatsApp, desde el listado de chats, mantenemos pulsado sobre la conversación que nos interese ocultar. Elegimos la penúltima opción, el icono cuadrado con una flecha apuntando hacia abajo en su interior.

La conversación desaparecerá del listado de chats. Para volver a consultarla debemos desplazarnos hasta el final del historial de chats y escoger “Archivados”. Para desocultar una conversación basta con mantener pulsado sobre ésta y elegir “Desarchivar chat”.

Leer un mensaje de Whatsapp sin ser descubierto

Hay muchas formas de pasar desapercibido a la hora de leer un mensaje. La más sencilla y segura es activar el modo avión en el celular. Cuando ha llegado un mensaje a la bandeja, evita revisarlo apresuradamente. Primero cambia el estado del móvil a modo avión, luego ya puedes entrar y leerlo o incluso responder. El sistema, al no tener conexión, simplemente no mostrará al usuario en línea. Por último, se sale de la app y se desactiva el modo avión. Esto también sirve para no ser visto mientras se está “Escribiendo…”.

Ahora bien, si se desactiva el doble check azul como técnica para no ser visto leyendo un mensaje, se debe saber que si se escucha una nota de voz, el bloqueo se salta automáticamente, es decir, con las notas de voz no funciona.

Cómo enviar un mensaje a uno mismo en Whatsapp

Un usuario puede enviarse un mensaje de WhatsApp a sí mismo con este sencillo truco. Ahora, ¿para qué hacerlo? Sirve como un medio de recordatorio para que nada se pase por alto, para crear una especie de bloc de notas en WhatsApp con aquello que no queremos olvidar.

Para lograrlo, lo primero que tienes que hacer es crear un grupo de chat y agregar a una sola persona más. Automáticamente serán dos participantes, el usuario y el otro contacto. Luego, simplemente se borra a ese contacto agregado y queda el espacio disponible solo para el usuario.

Recuperar una conversación borrada accidentalmente

Si borraste una conversación con fotos y videos muy importantes, no te preocupes que se pueden recuperar.

Es cuestión de que hagas una copia de seguridad en la nube y que guardes periódicamente los chats allí. Esto te permitirá tener acceso a lo que hayas decidido guardar.

Colocar negritas, cursiva, tachado o monoespaciado en las tipografías para el chat

Si querés destacar algo en el mensaje que vas a enviar, es importante que sepas que podés cambiar ciertas características de las tipografías.

Escribís el texto y antes de enviarlo, lo seleccionas y mantenés apretado. Te aparecerán opciones como cortar o pegar y al margen derecho tres puntos que son los que hay que seleccionar para acceder a este truco. Una vez presionado te aparecerán diferentes opciones de texto para aplicar al mensaje.