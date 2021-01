El cuento del tío también puede circular en las redes. En efecto, una cadena de mensajes asegura que quienes compartan el mensaje a al menos 10 grupos de contactos, protegerán su información privada. Sin embargo, nada de eso es cierto.

El mensaje surge justo después de que la red de mensajería anunciara sus nuevos términos y condiciones que entrarán en vigencia a partir del 8 de febrero próximo generando fuertes reacciones de rechazo y un éxodo importante hacia su competencia.

¿ En qué consisten los nuevos términos de uso?



De acuerdo a lo anunciado por el servicio de mensajería, algunos datos serán compartidos con las empresas de Facebook, para ofrecer integraciones en los productos de dicha organización. Eso dio lugar a que muchos especularan que desde ese momento, la empresa tendría acceso a chats personales, contactos y hasta localización de los usuarios. Desde Facebook, en tanto, aseguran que la recopilación de datos ni implicará una invasión a la intimidad de los usuarios.

.