El año comienza con nuevos contenidos originales de YouTube para disfrutar de forma gratuita en la plataforma y, entre ellos, ya se encuentra disponible el trailer de “Life in a Day”: un proyecto colaborativo mundial que se estrena el próximo 6 de febrero y captura la vida de las personas en un sólo día de 2020.

¿De qué trata el documental de YouTube?

Diez años después de la versión original de "Life in a Day", YouTube y los cineastas pidieron a personas de todo el mundo que, durante el 25 de julio de 2020, capturaran en video sus vidas para contar la historia de un solo día en la Tierra.

Como resultado, los realizadores recibieron más de 300.000 videos, casi cuatro veces la cantidad de material recibido para la película anterior, que incluye miles de horas de video de 192 países diferentes, en más de 65 idiomas.

Entre la enorme cantidad de videos recibidos para su consideración, aparecen personas notables en las grabaciones, incluyendo investigadores de la vacuna para Covid-19 en Oxford, refugiados rohingya y sirios, manifestantes del movimiento Black Lives Matter, un veterano del ejército de los EE.UU. que reflexiona sobre su servicio, una mujer y su desafiante viaje de fertilidad, y muchos retratos personales de personas de todo el mundo. Además, se incluyó a los participantes de la versión original de la película.

¿Dónde y cuándo ver el documental de YouTube?

Ya está disponible el primer tráiler del largometraje dirigido por el director ganador de un Oscar, Kevin MacDonald (Whitney, One Day in September, The Last King of Scotland), y producida por Ridley Scott (The Martian, Gladiator) y Kai Hsiung (Lords of Chaos).



El documental completo se estrenará primero en el Festival de Cine de Sundance y, a partir del 6 de febrero, se podrá disfrutar de forma gratuita en el canal de YouTube de la película.