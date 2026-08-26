Bill Gates aseguró que ayudaría a destruir la IA

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) continúa avanzando a grandes pasos y pese a las ventajas que otorga en distintas áreas, hay quienes también alertan sobre los riesgos que genera. En las últimas horas, una de las críticas provino del empresario estadounidense y experto en tecnología, Bill Gates, quien instó a frenar el desarrollo de la IA por el impacto negativo que podría tener en las democracias, el empleo, la capacidad cognitiva de los menores y las relaciones humanas.

También pidió crear nuevas instituciones a nivel mundial para evitar que la inteligencia artificial caiga en manos de actores capaces de diseñar armas biológicas o ejecutar ciberataques masivos.

"La transición a la era de la IA será uno de los periodos más turbulentos de la historia humana", alertó el fundador de Microsoft, de 70 años, en un extenso ensayo y en una entrevista en el New York Times publicados este miércoles. Sostuvo que en caso de no actuar, será "la peor fuente de injusticia jamás inventada".

Gates, "asustado" por el desarrollo de la IA

Gates reconoció que está "asustado" por el desarrollo de la IA por el profundo impacto que puede tener en diferentes problemáticas. "No me gusta dar malas noticias a la gente, y no me gusta decir que la innovación puede resultar en un balance negativo... Pero ahí es donde estamos", afirmó.

En este punto, aseguró: "Si alguien tuviera un plan creíble para frenar los avances de la IA a nivel mundial, probablemente lo apoyaría". "Sin embargo, no creo que eso vaya a suceder. Los incentivos geopolíticos y económicos ejercen una presión demasiado fuerte para seguir adelante a toda velocidad", cuestionó.

En tanto, para desmentir el argumento de que la inteligencia artificial creará más empleos de los que destruya, como ha ocurrido en otras revoluciones tecnológicas en el pasado, disparó: "¿Están de broma? Es una afirmación tremenda y me juego todo lo que sé al decir que esto será total, absoluta, completa y totalmente diferente".

Bill Gates expresó su preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Asimismo, indicó que "en privado, las personas que entienden lo buena que es esta tecnología y cuánto está mejorando, están muy preocupadas". Denunció, al respecto, que quienes se atreven a señalarlo son censurados por el resto del sector. "Se dicen entre sí: 'Oye, amigo, no digas eso. Es malo para los próximos billones de dólares que estamos intentando recaudar'", criticó.

Reforma fiscal y nuevas instituciones

Gates, por otra parte, consideró que los riesgos de la IA se colocaron al mismo nivel que su preocupación por la salud global y propuso una profunda intervención pública de los Gobiernos en la economía, empezando por una reforma fiscal al criticar que los sistemas tributarios actuales premian la sustitución de trabajadores por algoritmos. "En este momento, si eres empleador y contratas a alguien, pagas impuestos sobre la nómina por sus ganancias. Pero si compras un robot, normalmente puedes deducirlo de inmediato como un gasto comercial", apuntó.

Para corregir esta situación, el empresario propuso crear impuestos específicos para la IA y los robots. En el caso de los algoritmos, que las empresas paguen por cada unidad de cómputo que consumen, que en el sector de la inteligencia artificial se conocen como tokens.

En otro orden, también solicitó reservar "ciertas cosas para que solo las hagan las personas". "He empezado a llamar a este dominio Reservado para Humanos", explicó. Esas áreas serían sectores como el cuidado de personas enfermas o ancianas, la educación infantil o la redacción de noticias médicas especialmente delicadas.

Por último, recomendó crear nuevas instituciones para evitar que la IA caiga en manos de actores capaces de diseñar armas biológicas o ejecutar ciberataques masivos.

"Ninguna de nuestras instituciones actuales fue diseñada para manejar una tecnología que se propaga tan rápido y afecta a tantas partes de nuestras vidas. Así que tendremos que crear nuevas", enfatizó y evaluó que la solución podría estar en una gran agencia reguladora internacional inspirada en "los regímenes de inspección de armas nucleares, las regulaciones de la aviación civil y los acuerdos para proteger la capa de ozono".