El laberinto regulatorio en Argentina: qué se puede y qué no se puede hacer con criptomonedas

Se trata de un fenómeno sin fronteras que ha transformando el escenario financiero, introduciendo una nueva forma de transacción, ahorro e inversión. En algunos países, la adopción de criptomonedas ha sido mayor que en otros, como en Argentina, en donde cada vez más personas las utilizan para variedad de gestiones financieras.

El creciente interés de los argentinos por las divisas digitales se debe a factores muy concretos que convergen: la galopante inflación, la devaluación del peso y la búsqueda de alternativas de inversión fortalecieron la reputación de las criptomonedas, que emergieron como una alternativa cómoda, segura y accesible, tanto para inversores como para usuarios corrientes.

La adopción de las criptomonedas se aceleró con el viraje de las finanzas, sistemas de pago e industrias que operan en el entorno digital. Un ejemplo lo da la industria del juego online, que cobra protagonismo año tras año y apunta a la audiencia cripto. Los interesados pueden elegir un casino de criptomonedas con la guía de Estafa.info, un sitio que informa sobre las opciones seguras del mercado.

Sin embargo, así como la industria del juego online se enfrenta a desafíos regulatorios, las criptomonedas también deben lidiar con un entorno de incertidumbre legal. La carencia de un marco normativo fuerte opaca el escenario para los portadores de criptomonedas que deben asegurarse de saber qué puede hacerse con criptomonedas y qué no. Analicemos el panorama, a continuación.

La ascendente adopción de criptomonedas encendió el debate respecto a la necesidad de establecer normas que regulen el sector. Discusión que no se dio únicamente en Argentina, dado que los criptoactivos han revolucionado el sistema financiero a nivel global. En este contexto, cada país tomó una postura diferente: mientras algunos optaron por regulaciones más restrictivas, otros eligieron esquemas más flexibles.

Por ejemplo, la fiscalidad cripto en España se basa en un control bastante intenso, con obligaciones específicas y un marco regulatorio europeo integrado bajo normas como MiCA, en vistas de integrarse al de forma progresiva al sistema financiero tradicional. Algo que, de momento, no ocurre de igual forma en Argentina en donde, si bien existen normas fiscales y requisitos, no existe una ley cripto integral.

Sin embargo, el país parece encaminarse hacia regulaciones que permitan un mayor esclarecimiento. En marzo de 2024, se aprobó la Ley Nº. 27.739 que estableció reformas sobre la prevención del lavado de activos e incluyó a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs). Se designó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como el organismo encargado de supervisar al rubro y verificar que se cumplan requisitos específicos, como procedimientos KYC y AML (prevención de lavado).

Al no haber una norma que prohíba la tenencia y comercialización de activos en Argentina, la compra y venta de criptomonedas es una actividad que puede llevarse a cabo. Para utilizar exchanges que se encuentren operando en el país, se deberá verificar que estén inscriptos ante la CNV como VASPs.

De todos modos, muchos usuarios prefieren operar en plataformas extranjeras, dado que no hay un bloqueo estatal que lo impida. A diferencia de lo que sucede en el mercado cambiario tradicional, en el rubro cripto no existe el cepo, aunque puede que haya alteraciones indirectas, como demoras en las transferencias y límites operativos.

El punto calve a tener en cuenta es que el estado no parece estar poniendo el foco en regulaciones que interfieran en las transacciones de compra-venta que llevan adelante los usuarios. En todo caso, se está buscando establecer marcos regulatorios que afectan mayormente a los intermediarios de estas operaciones (exchanges y proveedores).

Tampoco se requiere de una autorización especial para destinar el capital a inversiones o ahorros en forma de activos digitales. Ante el ritmo de las constantes devaluaciones, son muchos los argentinos que han optado por preservar el valor de su capital ahorrando en criptomonedas. Esto fortaleció la imagen del mercado cripto e impulsó a que muchos usuarios las adoptaran para hacer frente a la inflación y el cepo cambiario.

Las formas más comunes de inversión son la compra directa para la adquisición y tenencia de criptoactivos como Bitcoin, Ethereum o stablecoins. Es importante saber que, a pesar de que no exista una ley cripto integral, las criptomonedas están alcanzadas por impuestos que se aplican solo en ganancias reales. Es decir, por hacer ventas de criptoactivos que generen ganancia, o en caso de que se cambie una criptomoneda por otra y esta operación generase una diferencia positiva.

En definitiva, las criptomonedas en Argentina pueden utilizarse para múltiples acciones: comprar, vender, invertir, ahorrar y hasta incluso para realizar pagos y transferencias. La actividad cripto sigue en ascenso y pese, a que todavía existen aspectos regulatorios poco claros, se espera que el rubro opere bajo normas cada vez más transparentes y consolidadas.



