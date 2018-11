Crónica HD cambió la manera de hacer periodismo en televisión a partir de su salida al aire, el 3 de enero de 1994, a las 8:04. Con su modo de informar, con las placas rojas, el último momento, los móviles en todas partes. Crónica es sinónimo de primicia y noticia.

Pero si algo destaca a la señal de noticias que está firme junto al pueblo, son sus "transparentes", como se le dice en la jerga televisiva. ¿Qué son? Las letras sobre la imagen, que cuentan historias, cubren acontecimientos. Y el G20 que se desarrolla en la Argentina, no iba a ser la excepción.

Este jueves, Crónica HD volvió a hacerlo. Un auténtico festival de placas y "transparentes" con la llegada de los presidentes y mandatarios extranjeros. "El Indio no está Solari", "El Turco no está en la neblina", "Llegó Apu".

Bajo la dirección periodística de Ariel Said, el subdirector y productor ejecutivo Facundo Pedrini se hizo un verdadero "festín" con la cobertura del G20. Dentro del control, con la adrenalina a tope y los casi 20 monitores con las distintas cámaras y móviles del canal, Pedrini no paró de tirar conceptos al estilo del canal. En las redes sociales, las placas se viralizaron y el público se rindió a sus pies.

Pedrini contó cómo trabajaron el G20 en la mañana del jueves: "la cobertura la dividimos en dos. En el noticiero de Santo Biasatti, Santo Día, nos centramos en el operativo de seguridad y en los accesos. Más que nada, para brindar un servicio, le contamos a la gente por dónde tenía que tomar para evitar los cortes del G20".

El G20 desde la carcajada

"En la segunda mañana tuvimos una actitud diferente. No laburamos la política dura, no hicimos un análisis internacional de la cobertura, si no que fuimos por la carcajada. Creíamos que con casi ocho canales que daban noticias, nuestro elemento diferenciador tenía que ver con el reírnos de la alfombra roja. Laburamos el G20 desde los parecidos, la identificación de personajes que estaban vinculados a los líderes de cada país. Onur, cuando llegó el presidente turco, o el personaje indio de los Simpson, Apu, al arribar el primer ministro del país asiático. O cuando al mencionar a los mandatarios de Italia o Canadá, hicimos alusión a la facha de ellos. Hicimos un bloque de color acerca de cuál era el más fachero de ellos", agregó.

El subdirector de Crónica HD, dio más precisiones: "Buscamos el lado B de la cobertura porque también era una manera de sobrevivir al análisis duro que estaban haciendo los otros medios, que trabajaron desde la seguridad, el momento histórico, y la expectativa del anuncio de Macri con Macron. Con nuestro estilo, hicimos el desayuno del presidente francés en una librería de Barrio Norte, el camino de cada presidente, el menú y lo que iban a comer".

La construcción de las placas

Facundo explicó que "en referencia a las placas, en realidad fueron una construcción que surgió en relación al chiste anterior. A medida que la pantalla nos iba dirigiendo, porque esto fue intuitivo, más allá de la planificación que uno puede tener, que haya resultado y la gente nos haya elegido, que haya convertido a la señal en una de las más vistas y muy buenas referencias en redes sociales, a nosotros nos permitió continuar con el show. La reacción fue muy buena e incluso la gente participó nos fue enviando comentarios para que nosotros pudiéramos reflejar ese espíritu".