Los cuerpos en avanzado estado de descomposición de dos mujeres fueron hallados en un departamento de la avenida Juan B. Justo al 3500, en el barrio porteño de Villa Crespo, y la Justicia ordenó investigar las causales de muerte, informaron este martes fuentes policiales.



Tras el llamado de vecinos al 911, fueron bomberos de la Ciudad de Buenos Aires los que hallaron los cadáveres de dos mujeres de 79 y 54 años, madre e hija, quienes habrían fallecido hace varios días.



Tras ingresar a la fuerza al departamento los especialistas encontraron a la mujer de 79 años sin vida acostada boca arriba en la cama de un dormitorio, mientras que la de 54 estaba la misma disposición, pero en el interior de la bañera, informaron las mismas fuentes.



Los cuerpos, que en principio no presentaban signos de haber recibido violencia, fueron remitidos a la Morgue Judicial, en tanto se determinó que la vivienda no tenía ninguna puerta, abertura o ventana forzada.



En el hecho, caratulado como “muerte por causas dudosas”, intervino personal de la comisaría 13 de la Policía de la Ciudad, Bomberos del Cuartel VI, y la Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 18, a cargo de la fiscal Marcelo Ruilópez.



"Tenemos que esperar los resultados de las autopsias para determinar si se trató de muertes naturales, si presentan algún tipo de intoxicación o si se trata de muertes violentas", indicó una fuente judicial del caso.



Por último, se implantó una consigna policial en la finca, ya que por el momento no arribaron familiares al lugar.