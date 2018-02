@Rfilighera

Este 23 de febrero cumple 91 años Mirtha Legrand, una leyenda, como ella misma se define, y brindará junto a sus afectos más íntimos. Con su amabilidad habitual, la diva atendió a DiarioShow.com y expresó en las horas previas al festejo todo lo que significa para ella (y para la gente) este singular episodio.

“Estoy muy contenta, viviendo con felicidad cada minuto que transitamos y agradeciendo a la vida, al universo, a Dios y a mi carrera. Hoy estarán mis hermanos, toda mi familia, mis amigos. Eso sí, será una fiesta más pequeña que la del año pasado. Quise que tuviera un marco de intimidad más fuerte”, contó la Chiqui.

Goldie y la "Chiqui" cumplen 91 años

Consultada sobre cómo definiría esta etapa de su carrera, manifestó: “Probablemente, como la mejor. El cierre de mi ciclo veraniego en la terraza del hotel fue apoteósico. Reuní a 9.000 personas y todos me brindaron su cariño y su afecto incondicional. Fue algo hermoso”.

Le recordamos que desde hace mucho viene diciendo: “Este es el último año de mi carrera”. ¿Es una especie de cábala? “La verdad que sí (risas). La repito cada año y me da sus buenos resultados. Seguimos en el camino”, respondió.

Y reveló que por ser un caso único en la televisión “me invitan desde varios ciclos, fundamentalmente de Europa y también de Miami, para que vaya a contar mi experiencia y con todo pago. Pero no quiero, yo me encuentro bien y cómoda aquí en mi país y, además detesto los aeropuertos y los viajes largos”.

Ante la inevitable pregunta sobre cómo hace para mantener su alto nivel de actividad, Mirtha hace mención a la genética y enumera sus cuidados cotidianos: “Como de todo, aunque sin caer en desarreglos. Mi alimentación incluye carne roja y verdura. No tomo alcohol durante las comidas, solamente agua mineral con gas. Muy de vez en cuando brindo con champagne”.

En cuanto a lo físico, “todos los días viene a mi casa una kinesióloga que me pone a punto en el taller. No camino porque esto me demandaría otro tiempo pero me encuentro bien en este tema”.

Su lucidez es otro de los tópicos inevitables: “Es que el cerebro es un músculo que se debe ejercitar siempre. Yo lo exijo muchísimo al cerebro. Leo tres libros a la vez y, además, repaso todos los diarios. Me encanta, lo disfruto por un lado, y también porque me permite estar actualizada. Para mí es fundamental”.

Sus amores

Consultada sobre su recuerdo de Daniel Tinayre, Mirtha expresó: “Recuerdo a Daniel, a mi hijo, a mis padres, a todos esos seres queridos que siguen recorriendo mi bagaje emocional y afectivo. Todos esos momentos permanecen muy firmes y no reniego para nada de ellos”.

Y su amada nieta Juana Viale, ¿es su heredera? “Ella tiene una personalidad especial y no admite pertenencia a ningún rubro en especial. La adoro desde todo punto de vista. Es muy tierna y cada cosa que encara lo hace con el suficiente conocimiento del tema”, elogia la diva en “modo abuela”.

Sobre Nacho, Legrand apunta que “es un gran conocedor del universo del espectáculo. Conoce al dedillo la agenda de una producción y la emplea con eficacia. Estoy orgullosa de él”.

En los últimos días surgió el rumor de algunas dificultades en su salud, lo que generó preocupación. “Estoy bien, sin ningún tipo de complicación. El último domingo en Mar del Plata, en el hotel, con un calor agobiante, había evitado trasladarme a un sector al que iba con frecuencia. Observo ahora que se interpretó como una dificultad”, explicó la Chiqui, minimizando las versiones.

Mirtha volvió a subrayarlo ante DiarioShow.com de manera contundente, para despejar todo tipo de duda: “Todo eso ha sido totalmente falso. Estoy mejor que nunca”. Le creemos, Chiqui.