El pasado jueves, Lucas Nobilli estaba andando en bicicleta por Palermo y cuando estaba dejando el vehículo en la avenida Santa Fe y Bullrich, alrededor de las 20.30, se dio cuenta que su mochila, la cual había dejado en el suelo por un momento, no estaba: "Fue un segundo, todavía no puedo creerlo" cuenta el joven angustiado en diálogo exclusivo con cronica.com.ar.

Según denuncia Nobilli, tenía muchas cosas de valor (como una computadora), pero sobretodo, un disco rígido externo en el que guardaba todas sus cosas del trabajo y cosas de la facultad: "Tenía todo ahí, todo lo que hice en la facultad está ahí, lo necesito para recibirme". Es por eso que Lucas ofrece una recompensa y pide de manera desesperada recuperar ese disco.

La computadora y disco externo de Lucas.

El estudiante casi recibido de diseñador gráfico agrega "sin ese disco no me voy a poder recibir, les ofrezco cualquier cosa, estoy desesperado, por favor devuélvanmelo, es lo único que de verdad me interesa recuperar, el resto si quieren pueden quedárselo".

El momento del robo habría sido filmado al menos por tres cámaras del gobierno de la Ciudad, pero "tengo que esperar una orden del juez para poder verlas" nos cuenta Lucas.