Juan Rafael González tiene 54 años, es albañil y habría abusado sexualmente de sus tres hijas, Estefanía de 34, Antonella de 15 y Joanna de 11, en reiteradas ocasiones. Además, ejercía violencia física y psicológica sobre su ex pareja, María, quien ahora se encuentra en silla de ruedas como consecuencia de un ACV. La familia comparte terreno en la calle Madam Curie 4073, entre Dalton y Lavosier, en la Localidad de Pablo Nogues.

El 14 de marzo, Antonella, cansada de las violaciones por parte de Juan Rafael, intentó quitarse la vida tirándose debajo de las vías del tren en la estación Los Polvorines. Su hermana Estefanía se refirió a lo sucedido en diálogo exclusivo con Crónica: "La nena de 15 años se fue a llevar al colegio a mi hermanita de 11. Se fue 12:30 y después no volvió. Le mandé mensajes y no me contestaba. A las tres y cuarto de la tarde se arrojó a las vías del tren".

"A la nena le amputaron las dos piernas, se le quebró el brazo izquierdo y se fracturó la mandíbula"

Luego, contó que, previo a dirigirse al hospital dónde agonizaba su hermana, se comunicó con su progenitor para avisarle de lo sucedido. Ambos acompañaron a Antonella durante la internación. "A la nena le amputaron las dos piernas, se le quebró el brazo izquierdo y se fracturó la mandíbula", reveló la mayor. La adolescente de 15 años se encuentra en el Hospital Garraham y se espera que la trasladen a Malvinas, al Hospital de Nogués.

"Cuándo socorrí a mi mamá ella me decía que nadie me iba a creer"

Aún es más, Estefanía entró en detalles sobre cómo vivió los abusos de su padre en carne propia: "Me abusó tres veces a los 14 años. Cuándo socorrí a mi mamá ella me decía que nadie me iba a creer". Veinte años más tarde, el 30 de marzo de este año, la mujer contó que volvió a ser víctima de una violación por parte de González. Si bien él la tenía "amenzada con cuchillo y con bisturí", la madre de dos decidió "tomar cartas sobre el asunto para que se haga justicia".

El 12 de abril se dirigió a la Comisaría de Polvorines para denunciar a su padre por abuso sexual hacia ella y sus hermanas. "Casi quedó detenida yo por haberlo ocultado", reveló. "En verdad. no lo oculté, él me tenía amenzada con matar a los chicos", estableció Estefanía. La Ufi 14 a cargo del Dr Becerra está llevando la instrucción de la causa penal por violación a la niña de 15.

"Los tengo a los chicos asustados adentro con mucho miedo"

Este mismo lunes, la mujer de 34 años pidió la perimetral. Y, en cuánto lo hizo, Juan Rafael se fugó de la casa durante gran parte del día para luego regresar. "Volvió al domicilio, no quiere salir y estan esperando a que venga el móvil. Los tengo a los chicos asustados adentro con mucho miedo", contó Estefanía al momento de los hechos.

El momento en que capturaron a Juan Rafael González.

Finalmente, al hombre de 54 años "se lo llevó el mismo patrullero que habían llamado" hacia la Comisaría de los Polvorines para identificarlo. Actualmente, el hombre se encuentra detenido allí.