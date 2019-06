Un hombre de 33 años fue denunciado por abusar sexualmente de su hija de 5 y golpearla con un secador en forma de amenaza para que la menor no se anime a hablar. Los aberrantes sucesos ocurrieron en una vivienda situada en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. La víctima se animó a contar los escalofriantes detalles del calvario que sufrió. El acusado permanece en libertad.

La nena de 5 años está a cargo de Silvana, su abuela materna de 46 años. Los fines de semana, la pequeña visita a su padre, Cristian Martín de 33, que vive en la calle Edison al 90, de la localidad mencionada. Este lunes por la noche, cuando la menor estaba con su madre en la casa de su abuela, se animó a contar que era sometida por su progenitor.

La mujer estaba bañando a la pequeña cuando notó que su hija estaba tapando su zona genital. Cuando le preguntó acerca de su comportamiento, la nena empezó a llorar desconsoladamente. Su abuela escuchó los gritos de lamentos, corrió hasta la habitación y logró calmar a su nieta.

Silvana, la abuela de la menor, contó a cronica.com.ar que cuando la madre de la chiquita se fue de la vivienda, aprovechó para hablar sobre lo sucedido con su nieta. "¿Alguien te toca ahí abajo? Contale a tu abuela que está para protegerte", dijo la señora. En tanto, la nena respondió: "Mi papá me pone la mano en la chula cuando duerme, me toca la cola y las tetas. Me dijo que no cuente nada y me pegó con un secador en la rodilla".

Al escuchar la aberrante declaración, la mujer llamó desesperada a su hija y le informó sobre la situación de la pequeña. Luego, se acercaron a un centro médico, donde la nena declaró que su progenitor también "le metió un dedo en la cola".

"Cada vez que venía de la casa de su padre, la nena se quejaba porque le dolía la cola. Sin embargo, nunca me imaginé que podía ser víctima de semejante atrocidad. Este hombre, que tiene problemas de adicciones y con el alcohol, tiene que estar preso", denunció Silvina.

Además, sin esperanzas de que se haga justicia, suplicó: "Si tenés plata o sos famoso, te meten preso en un segundo. Mi nieta es pobre, y por eso, la tratan como una negrita más. Este tipo tiene que ir preso ya, por favor".



La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Isidro. El caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Intervención de Género de San Fernando.